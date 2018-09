Usunęli nielegalne budy handlowe przy placu Defilad. Centrum miasta jak pole bitwy [ZDJĘCIA]

O usunięciu nielegalnych budek handlowych przy zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, poinformował w sobotę Wojtek Wagner, pełniący rolę zastępcy dyrektora miejskiego Biura Architektury i Planowania w stołecznym ratuszu. -To nie dobra wola właścicieli, tylko efekt zbliżającego się terminu zastępczego wykonania rozbiórki na zlecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. - zakomunikował urzędnik.

Na załączonych w poście zdjęciach widzimy, że budy faktycznie zniknęły. Pozostał jednak po nich jeden wielki bałagan, a działka przy placu Defilad wygląda jak pole bitwy. Przypomnijmy, że budki zniknęły w sobotę 22 września, zaś fotografie widoczne w naszej galerii zostały wykonane w poniedziałkowy poranek. Na trzy dni od usunięcia bud, w ich miejscu wciąż zalega mnóstwo pozostałości. Mieszkańcy stolicy mogą "podziwiać" przepełnione kontenery, stare meble, zachowane elementy konstrukcji bud, czy porzucony sprzęt gastronomiczny. Wszystko to na tle wizytówki miasta – Pałacu Kultury i Nauki, w ścisłym sąsiedztwie skrzyżowania dwóch linii metra.

Działka, na której zalegają śmieci, należy do prywatnego właściciela. Przepisy natomiast nie pozwalają na prowadzenie w tym miejscu działalności handlowej i gastronomicznej, a plan miejscowy stolicy przewiduje w tym miejscu tereny zielone.

Wokół opisywanego terenu wiele razy dochodziło do kontrowersyjnych sytuacji. W tym samym miejscu stał słynny już samolot, o którego usunięcie urzędnicy walczyli ponad rok. Jego zdjęcia możecie zobaczyć tutaj. Do rozbiórki konstrukcji doszło w lutym 2018, a sama interwencja równiez nie przeszła bez echa. Wszystko za sprawą pożaru, który wybuchł w sąsiedniej budce z kebabem, podczas gdy próbowano usunąć samolot.

Właściciel prywatnej działki, na której stały budy, z pewnością jeszcze nie raz da popalić stołecznym urzędnikom. Procedury związane z procesem "oczyszczania" miasta nie należą do najprostszych i ciągną się przez wiele miesięcy. Zgodę na demontaż instalacji musi wydać Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Od wydanej decyzji jednak można się odwołać, a właściciel terenu chętnie korzysta z tego prawa. Co prawda urzędnicy odpowiadający za nadzór budowlany mogą samodzielnie usunąć nielegalne obiekty i niejednokrotnie stosowano ten zabieg. Mimo to, właściciel atrakcyjnej działki w centrum miasta nie ustępuje, sukcesywnie stawiając nowe budki handlowe.