W dniach 22-25 czerwca mieszkańców Warszawy czekają kolejne drogowe utrudnienia. Najbardziej mogą być odczuwalne prace przy ul. Kijowskiej w rejonie Dworca Wschodniego. Kierowców obowiązywać będą zmiany w ruchu. Dalsza część artykułu poniżej.

W weekend Zarząd Dróg Miejskich wymieni nawierzchnię na ul. Kijowskiej. Od piątku 22 czerwca od godz. 23 do poniedziałku,25 czerwca do godz. 4.00 zamknięte dla samochodów będą obydwie jezdnie. Zmiany obowiązywać będą od skrzyżowania z ul. Markowską (możliwy będzie skręt w tę ulicę i wyjazd z niej) do Trasy Świętokrzyskiej (jezdnia wschodnia będzie zamknięta dla samochodów do Dworca Wschodniego, a jezdnia zachodnia od ul. Objazdowej). Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Naczelnikowską, Radzymińską i Ząbkowska. Dojazd do Dworca Wschodniego możliwy będzie tylko od ul. Lubelskiej. Przejścia dla pieszych przez ul. Kijowską przy Dworcu Wschodnim będą zamykane naprzemiennie.W związku z pracami, autobusy linii: 120, 123, 140, 156, 169, 738, N02, N03 i N71 zostaną wycofane z pętli Dw. Wschodni (Kijowska) i skierowane na trasy objazdowe. Linie: 120, 140, 169, 738 i nocnej N02 będą kursowały ulicami: Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska do przystanku Dw. Wschodni (Lubelska). Do tego samego przystanku dojadą również linie nocne N03 i N71. Autobusy linii 123 pojadą ulicami Zamoyskiego i Sokolą do przystanku Metro Stadion Narodowy (wrócą ulicami: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola). Linia 156 pojedzie objazdem ulicami: Objazdowa – Kawęczyńska – Ząbkowska – Markowska – Kijowska – Targowa – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy (powrót: Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola – Zamoyskiego – K. Marcinkowskiego – Targowa – Kijowska).Również w piątek 22 czerwca ok. godz. 23 zostanie wprowadzona zmiana w ruchu na ul. L. Berensona. To kolejny etap przebudowy ul. Głębockiej, która obejmuje także zmiany na skrzyżowaniach ul. L. Berensona z ulicami Głębocką i Kąty Grodziskie (tu powstanie rondo). Z tego powodu do końca wakacji na ul. L. Berensona od ul. Kąty Grodziskie do skrzyżowania z ul. Głębocką będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – wyłącznie w stronę ul. Głębockiej.Tego samego dnia ok. godz. 22 zostaną wprowadzone zmiany na budowanej ul. Czerniakowskiej bis. Wówczas rozpoczną się prace przy przebudowie układu drogowego skrzyżowania z Trasą Siekierkowską. Zamknięta dla samochodów zostanie jezdnia łącząca al. J. Becka (Trasę Siekierkowska) z ulicami Polską i Antoniewską. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Gościniec – Bartycka – Czerniakowska; Antoniewska – R. Statkowskiego – Gołkowska lub do ul. Augustówka. Zmiany potrwają do końca sierpnia.Od wtorku 26 czerwca, zamknięta dla samochodów zostanie ul. Zgrupowania AK „Kampinos” pomiędzy ul. Książąt Mazowieckich a wyjazdem z węzła Młociny. Objazd zamkniętego odcinka będzie poprowadzony al. gen. M. Wittek. Utrudnienia związane są z budową kanalizacji i potrwają do 10 lipca.