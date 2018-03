Na trasie Otwock-Warszawa Falenica pociągi jeżdżą tylko jednym torem. Część składów linii S1 Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich dojedzie tylko do Świdra lub Falenicy. Taka organizacja ruchu potrwa do 26 marca 2018.

W Otwocku, w ciągu ulicy Majowej, ruszyła budowa tunelu drogowego. W związku z pracami budowlanymi pociągi na trasie Warszawa Falenica - Otwock poruszają się tylko jednym torem. Dlatego część składów SKM linii S1 dojeżdża jedynie do Świdra, część pociągów Kolei Mazowieckich zostanie odwołana lub skrócona do stacji Warszawa Falenica. Planując wyjazd warto wiedzieć, że pociągi będą miały wydłużony czas przejazdu (ze względu na to, że pociągi poruszają się jednym torem).Uruchomiona została też, która kursuje od pętli Falenica w Warszawie do pętli Orla w Otwocku. W związku z utrudnieniami wszystkie bilety ZTM będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich. Zaś bilety na pociągi Kolei Mazowieckich będą obowiązywały także w pociągach SKM na linii S1 oraz w metrze, liniach autobusowych i tramwajowych na odcinkach wyszczególnionych na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.Po modernizacji pociągi pasażerskie mają pokonywać tę trasę z prędkością 160 km/h, a towarowe 120km/h. Wszystkie prace na terenie Otwocka ma potrwać do końca 2019 roku. Z utrudnieniami mamy liczyć się do końca marca 2018.