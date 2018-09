Utrudnienia w metrze. Zamknięte stacje od Centrum do Ursynowa. Na miejscu służby

Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra w Warszawie

Podróż koleją podziemną może być dziś utrudniona. Zamknięto część stacji, pociągi kursują w dwóch pętlach. W tej chwili nie przejedziemy metrem na odcinku od Świętokrzyskiej do Stokłosy.

- Na stacji Racławicka ok. godz. 13.40 mężczyzna wpadł pod nadjeżdżający pociąg. Na stację zostały wezwane służby ratunkowe - tłumaczy nam rzecznik metra, Anna Bartoń.

Ze względu na wypadek zamknięto stacje Racławicka, a także cały odcinek I linii metra od stacji Centrum do stacji Stokłosy. Ruch prowadzony jest wahadłowo. Pociągi kursują w dwóch pętlach:

- od stacji Kabaty do stacji Stokłosy w obie strony,

- od stacji Młociny do stacji Świętokrzyska, a w przeciwną stronę od stacji Centrum do stacji Młociny

Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia.

Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Metro Stokłosy -al. KEN - Rolna - al. Wilanowska - al. Niepodległości - Batorego - Waryńskiego - Marszałkowska - Metro Świętokrzyska

Autobusy linii Z zatrzymują się na przystankach zlokalizowanych w pobliżu wyjść ze stacji metra.