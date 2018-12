Utrudnienia w ruchu 13-16 grudnia Warszawa. Bieg, manifestacja i wigilia miejska spowodują zmiany w komunikacji

16 grudnia 2018 w Warszawie - utrudnienia w komunikacji

W niedzielę, 16 grudnia, na ul. Ząbkowskiej zagości „XV Warszawskie Spotkanie Wigilijne”. Przy choince oraz akompaniamencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze świąteczną tradycją zasiądą razem do wigilijnego stołu i zjedzą świąteczny posiłek. Na czas spotkania fragment ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Targową a Brzeską stanie się deptakiem. Zmiany zostaną wprowadzone w nocy z piątku na sobotę, z 14 na 15 grudnia. Samochody ponownie wrócą tu w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 16 na 17 grudnia. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Dalszy objazd zalecany jest ulicami Naczelnikowską i Zabraniecką do Trasy Świętokrzyskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku ronda S. Starzyńskiego, pl. gen. J. Hallera i Dworca Centralnego – będą jeździły ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcają w Markowską.

Również w niedzielę, 16 grudnia, w godz. 12.00-14.00 odbędzie się Białołęcki Bieg Wolności. Zawodnicy wystartują z ul. Ciupagi, a dalej pobiegną ulicami: Ornecką, Borecką, Łosia, Smugową, Jeżową, Waligóry, Zegarynki, do mety na Ciupagi. Organizacja biegu będzie wiązać się z utrudnieniami. Poszczególne ulice będą zamykane od godziny 12.10 i sukcesywnie otwierane. Najdłużej utrudnienia potrwają w okolicy skrzyżowania ulic Waligóry, Zegarynki i Ciupagi, które będzie ponownie przejezdne od godz. 14.00. W godz. 12.00-14.00 nastąpi zawężenie do jednego pasa ruchu ul. Cieślewskich na odcinku pomiędzy ulicami Waligóry i Ciupagi. Na odcinku tym obowiązywać będzie ruch wahadłowy.