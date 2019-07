Utrudnienia w ruchu, Warszawa 11-14 lipca. W tych miejscach czekają Was objazdy

12-15 lipca remont torowiska na Woli

Od nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 lipca, do poniedziałkowego poranka, 15 lipca, zamknięty będzie przejazd w ciągu ul. Obozowej na skrzyżowaniu z ul. Deotymy. Wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od czwartku, 11 lipca, rozpocznie się kolejny etap prac na ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską. Plac budowy zajmie wylot tej ostatniej oraz pas dzielący jezdnie ul. Wolskiej. Jadący ul. Wolską w kierunku Bemowa będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Z drugiego będzie można wyłącznie skręcić w prawo w ul. Młynarską. Ponadto, jadący ul. Wolską w kierunku centrum nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Młynarską (z tego pasa możliwe będzie natomiast zawracanie). Objazd w tej relacji będzie prowadził do ul. Okopowej i Leszno. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do poniedziałku, 15 lipca, do ok. godz. 4.00 rano. Również do poniedziałku tramwaje linii 20 będą jeździły ul. Dywizjonu 303 do pętli Koło. Tramwaje linii 23 będą kursowały al. „Solidarności” i ul. Wolską do pętli Cm. Wolski, a składy linii 24 zostaną skierowane na objazd ulicami: Powstańców Śląskich – Wolska – Towarowa – Al. Jerozolimskie. Od nocy ze środy na czwartek objazdami będą jeździły autobusy linii nocnych N45 i N95. Przypominamy, że na trasie Nowe Bemowo – Obozowa kursują autobusy linii zastępczej Z-3.

POLECAMY TEŻ: