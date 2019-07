Utrudnienia w ruchu, Warszawa. Co nas czeka w weekend? [INFORMATOR]

Koncert PINK

W sobotę (19 lipca) na PGE Narodowych wystąpi PINK w ramach trasy Beautiful Trauma World Tour. W związku z koncertem, zmianie ulegnie rozkład jazdy metra, autobusów i tramwajów.

Więcej o koncercie: PINK w Polsce 2019! Gwiazda wystąpi w lipcu na Stadionie Narodowym

Na wydarzenie najłatwiej będzie dostać się linią metra M2. W godz. 18-20 pociągi będą kursowały co 3 minuty. Po koncercie również najlepiej będzie skorzystać z metra. Od godziny 22.30 do momentu rozwiezienia uczestników koncertu pociągi będą podjeżdżały na stacje co około 3 minuty na linii M2 i co około 5 minut na M1.

Zmiany w komunikacji

Godz. 17-20 - wyłączony z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: