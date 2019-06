Utrudnienia w Warszawie 14-16 czerwca. Bieg Ursynowa, manifestacja i rowerzyści. Objazdy, zamknięte ulice i parkingi [INFORMATOR]

Weekend pełen utrudnień

Najbliższy weekend przyniesie warszawiakom dużo utrudnień, zmian w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej. Wiąże się to zarówno z aktywnościami sportowymi, takimi jak bieg i przejazdy rowerzystów, jak i planowanymi zgromadzeniami publicznymi. Biegacze zablokują główną arterię Ursynowa, zaś rowerzyści i manifestujący centrum miasta i jego okolice. Ponadto niedogodności odczują mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy - to za sprawą pierwszego etapu triatlonu Enea IRONMAN 5150 Warsaw. Kliknij w galerię, by poznać szczegóły utrudnień.