Utrudnienia weekend 25-26.05, Warszawa. Święto Saskiej Kępy, marsz i strajk. Zamknięte ulice i zmiany tras autobusów

Do piątku do godz. 18 należy usunąć pojazdy zaparkowane przy ulicach: Francuskiej, Placu Przymierza, Paryskiej i Wersalskiej.

W związku z wydarzeniem od piątku 24 maja od godz. 18 do niedzieli 26 maja do godz. 12.00 zamknięte dla ruchu zostaną ulice:

Na całej trasie przemarszu należy spodziewać się utrudnień.

Krakowskie Przedmieście zamknięte w weekend

Od 19 kwietnia w każdy kolejny weekend zamykane dla ruchu będą Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. W związku z tym zawieszone jest funkcjonowanie przystanków:

FOKSAL 01 i 02;

UNIWERSYTET 01 i 02;

HOTEL BRISTOL 01 i 02;

PL. ZAMKOWY 01 i 02;

ORDYNACKA 01 i 02.

Uruchomione zostaną z kolei przystanki: PL. PIŁSUDSKIEGO 01 i PL. TEATRALNY 04. Autobusy E-2, 102, 105, 111, 116, 180, 503, 518, 128, 175,178, 222, N44 będą kierowane na trasy objazdowe (od soboty od początku kursowania do niedzieli do końca kursowania, a N44 od nocy z piątku na sobotę od początku kursowania do nocy z niedzieli na poniedziałek do końca kursowania). Ich kursy będą realizowane na podstawie specjalnych rozkładów