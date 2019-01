Utworzono Polską Grupę Lotniczą. Powstała z połączenia czterech spółek lotniczych Skarbu Państwa, w tym PLL LOT

10 października 2018, zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, do Polskiej Grupy Lotniczej zostały włączone cztery spółki lotnicze: PLL LOT (przewoźnik lotniczy), LOTAMS i LS Technics (firmy zajmujące się obsługą techniczną samolotów), LSAS (firma odpowiadająca za obsługę naziemną samolotów, a także obsługę pasażerów, bagaży i przesyłek lotniczych). Są to silne, rozwijające się i przynoszące zyski spółki Skarbu Państwa, których sytuacja finansowa jest ustabilizowana i z których każda ma potencjał do budowy w swojej branży pozycji regionalnego lidera. Skonsolidowana PGL będzie miała na rosnącym globalnym rynku lotniczym - w rywalizacji z innymi podmiotami - silniejszą pozycję niż każda ze spółek, która weszła w jej skład, miałaby w pojedynkę.

Tym samym zakończył się kolejny etap konsolidacji PGL, który jednocześnie zwiększył kapitał grupy z 1,2 mld zł, z którymi grupa zaczynała w grudniu 2018 roku, do ponad 2,5 mld zł.

Jak poinformował prezes PGL Rafał Milczarski - ,,Trwają prace nad strategią spółki i prawdopodobnie szczegóły zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach. Intensywnie pracujemy nad strategią. To nie jest tak, że my najpierw ogłaszamy, a potem robimy. My najpierw robimy, a potem ogłaszamy".

