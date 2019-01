Uwaga kierowcy! We wtorek kaskadowe kontrole prędkości na Mazowszu

Jak poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP, 8 stycznia rozpoczęto kontrolno-prewencyjną akcję "Kaskadowy pomiar prędkości". Będzie prowadzona we wtorek do godz. 22 na drogach całego kraju, m.in. na Mazowszu.

Działania mają na celu egzekwowanie przestrzegania przez kierowców limitów prędkości na drogach krajowych i przypomnienie o konieczności dostosowana jazdy do warunków panujących na drodze, m.in. do natężenia ruchu, a przede wszystkim do pogody i stanu nawierzchni.

Na czym polega pomiar kaskadowy?

Pomiar kaskadowy różni się od tradycyjnych kontroli prędkości prowadzonych przez policję. Przy takim pomiarze patrole mierzą prędkość z jaką poruszają się pojazdy na kilku krótkich odcinkach tej samej drogi. W pomiarze biorą udział zwykle 2-3 patrole. Stosowanie takiego typu pomiaru ma na celu wychwycenie tych kierowców, którzy po minięciu kontroli drogowej przyspieszają.

Policjanci ostrzegają, że kierowcy, którzy nie będą przestrzegać ograniczeń prędkości, a zwłaszcza ci, którzy będą ją rażąco przekraczać, będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

Z przedstawionych przez Komendę Główną Policji danych wynika, że w 2018 r. niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną ponad sześciu tysięcy wypadków, w których zginęło 751 osób.