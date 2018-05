Kto z nas przygląda się bankomatowi choćby pięć sekund, zanim wypłaci pieniądze? Niewiele osób. A jest to duży błąd, ponieważ korzystanie z bankomatów staje się coraz bardziej niebezpieczne. Dotychczas zasłanianie klawiatury podczas wstukiwania PIN-u było skutecznym sposobem, by uchronić się przez złodziejami. Niestety, przestępcy zaczęli używać kamer i specjalnej nakładki do sczytywania kodu PIN. Taka sytuacja spotkała naszą czytelniczkę. Dalsza część artykułu poniżej.

Jedna z Czytelniczek zwróciła się do nas z niepokojącą informacją. W Śródmieściu, niedaleko Hali Mirowskiej, wypłacała pieniądze z bankomatu sieci mBank, a dzień później zauważyła, że z jej konta zniknęło 10 tysięcy zł. Niezwłocznie zwróciła się z tą sprawą na policję, gdzie poinformowano ją, że w Warszawie coraz częściej dochodzi do kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Policja ustaliła, że nasza Czytelniczka padła ofiarą skimmingu.Pojęciem ,,skimming bankomatowy'' określa się przestępstwo instalowania urządzenia służącego do pozyskiwania zarówno danych paska magnetycznego kart, jak i kodów PIN. Są one montowane na bankomatach. Zazwyczaj złodzieje instalują komplet nakładek: jedną w miejscu, gdzie wsuwa się kartę, druga (z kamerką) - podwieszana jest w górnej części bankomatu. Taki zestaw rejestruje dane zawarte na pasku magnetycznym karty, a za pomocą kamery odczytuje PIN.- W takiej sytuacji zawsze prosimy naszych klientów o złożenie reklamacji. Zawsze staramy się rozpatrywać sprawę pod kątem oddania pieniędzy - powiedział nam rzecznik prasowy mBanku Krzysztof Olszewski.Jak zatem chronić się przed złodziejami? Czy istnieją skuteczne sposoby?- Trzeba być bardzo ostrożnym. Zasłanianie dłonią klawiatury nie jest już takie skuteczne. Należy dokładnie obejrzeć bankomat, zanim włożymy kartę, choć w przypadku nakładek zrobionych przez profesjonalistów trudno to wykryć - ostrzega asp. Tomasz Lipiński z Komendy Rejonowej Policji I - Śródmieście i dodaje: - Gdy zauważymy, że coś z bankomatem może być nie tak, od razu proszę wezwać policję. My prowadzimy obserwację bankomatu i wzywamy kogoś z banku.Aspirant Lipiński przyznaje, że zdarzały się wezwania, które potwierdziły, że w bankomacie były nakładki. Przestępców jednak nie schwytano.Nasza Czytelniczka napisała dziś pismo z reklamacją do mBanku, które zostanie rozpatrzone ciągu 3 dni.