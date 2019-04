Nadmiar słońca sprzyja nie tylko poprarzeniom skóry – nawet, gdy rekacją na jego promienie jest lekka zmiana koloru, towarzyszą jej niekorzystne zmiany na poziomie komórkowym, prowadzące do procesów nowotworzenia. Opalanie się bez ochrony skóry jest ryzykowne zwłaszcza w mieście i wszędzie tam, gdzie powietrze zanieczyszczone jest spalinami i smogiem. W reakcji z promieniami ultrafioletowymi powstaje wtedy fotosmog, który niszczy skórę, przyspieszając jej starzenie i prowadząc do powstawania nieestetycznych przebarwień. Źródłem tych zmian są wolne rodniki, z którymi można jednak walczyć na inne sposoby. Najpopularniejsze chemiczne filtry przeciwsłoneczne nie zawsze są dobrym rozwiązaniem – wiele z zawartych w nich substancji również rozkłada się przy dużej dawce promieniowania, trudno zmywa się ze skóry i może wywoływać reakcje uczuleniowe. W takich wypadkach mogą pomóc naturalne olejki i substancje nie tylko neutralne dla skóry, ale przede wszystkim bogate w antyoksydanty. Związki te niwelują działanie wolnych rodników i często wykazują dużą fotostabilność, przez co nie dochodzi szybko do ich rozpadu. Jednak uwaga! Poziom ochrony skóry możliwy do uzyskania przy zastosowaniu naturalnych związków jest znacznie niższy niż ten osiągany przy użyciu specjalistycznych kosmetyków z wysokim filtrem. Preparaty o SPF50 są konieczne przy dużym nasłonecznieniu, długotrwałym przebywaniu na słońcu i wystawianiu skóry na jego działanie w niższych szerokościach geograficznych, czyli w krajach śródziemnomorskich i tropikalnych. W ramach ochrony skóry przed UV nie są polecane popularne naturalne olejki – kokosowy, migdałowy, awokado, makadamia czy masło shea czy makadamia nie są jednak polecane, ponieważ ich współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, SPF (sun protection factor) często nie przekracza nawet 5. Proponujemy więc inne rozwiązania, które są w stanie zapewnić lepszą fotoprotekcję i redukować szkody powstające w skórze. Sprawdź 8 naturalnych filtrów UV!

StockSnap/pixabay.com