Uwaga! Salmonella w produktach z Biedronki. GIS ostrzega: Nie należy ich spożywać

Salmonella w jajkach z Biedronki

Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, obecność pałeczek Salmonella Enteritidis została stwierdzona na jajkach "zdrovo Rodzinkovo" produkowanych przez Fermy Drobiu Woźniak.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Produkt: Jaja zdrovo Rodzinkovo 30 szt., klasa wagowa M, klasa jakości A,

Oznakowane kodem na skorupce: 3PL30051328K3

Kraj pochodzenia: Polska

Numer partii: data wraz z kodem znajdującym się obok oznacza numer partii produkcyjnej – 31-03 PWK93K3 A, gdzie lit. A stanowi numer zakładu pakowania jaj, tj. PL30225901

Producent jaj – Fermy Drobiu Woźniak wycofał z obrotu wskazaną w komunikacie partię jaj. W oświadczeniu wystosowanym przez FDW czytamy, że cykliczne badania producenta nie potwierdziły obecności bakterii zarówno w jajach, jak i na skorupach. - Nie dotarły do nas żadne informacje na temat zachorowań u ludzi przez nasze produkty – deklarują.

Stanowisko Biedronki

Firma Jeronimo Martins, pod dyrektywą której funkcjonuje popularna sieć dyskontów Biedronka, potwierdziła wycofanie wskazanej partii jaj. Według ich informacji trefny towar trafił do jednego centrum dystrybucyjnego przedsiębiorstwa, a następnie do około 20 sklepów tej sieci. Wszyscy klienci, którzy zakupili jajka "zdrovo Rodzinkovo" o wskazanym w komunikacie GIS numerze partii, mogą zwrócić je do sklepu bez konieczności dostarczania dowodu zakupu.

Zalecenia GIS

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, aby nie spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie. Powodem tego zalecenia jest potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Ponadto inspektorat przypomina, że bakterie obecne na powierzchni skorupek – w wyniku kontaktu z innymi powierzchniami – mogą się rozprzestrzeniać.

