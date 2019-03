UWAGA! TVN 28.03 WOLA PRZYPKOWSKA Mięso z nielegalnej ubojni trafiało do restauracji w Warszawie

W Woli Przypkowskiej pod Warszawą na jednej z posesji od roku rozrzucane i składowane są odpady zwierzęce, zawiadomił nas jeden z widzów.

Informacja potwierdziła się. Na miejscu znajdowało olbrzymie składowisko kurzych pierzy, unosił się nieprzyjemny zapach. Po całej działce porozrzucane były zwierzęce wnętrzności, poroża saren, łosi i kóz.

Spożycie mięsa niewiadomego pochodzenia może spowodować zakażenie bakteriami salmonelli i coli.

Nasi dziennikarze z ukrycia obserwowali podejrzaną posesję. Na miejscu widać było dwóch mężczyzn i samochód dostawczy. Jeden z nich był zamaskowany. Podejrzewaliśmy, że czarne worki, które ładowane były do samochodu służą do przewozu ubitego drobiu do ogólnodostępnych barów orientalnych.

CZYTAJ TAKŻE: Reportaż SUPERWIZJER TVN"Chore bydło kupię". W polskich rzeźniach na masową skalę zabija się chore krowy. Ich mięso trafia na nasze stoły

Podczas obserwacji, jeden z mężczyzn ruszył samochodem w kierunku Warszawy. Pojechaliśmy za nim. Chcieliśmy sprawdzić, gdzie trafią czarne worki z drobiowym mięsem. Jeżeli zawożone są do barów, to oznacza, że sprzedawane w nich dania wyprodukowane są na bazie mięsa niewiadomego pochodzenia. Jest to nielegalne i grozi epidemią.

Sfilmowaliśmy z ukrycia, jak mężczyzna wyładował pierwsze trzy worki ze swego samochodu. Wniósł je do sklepu spożywczego na terenie Chińskiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. To miejsce pracy wielu Azjatów mieszkających w Warszawie i okolicach.

Obserwowany przez nas mężczyzna po przejechaniu pięciuset metrów także na terenie Chińskiego Centrum Handlowego przekazał towar innemu mężczyźnie. Ten zapakował czarne worki do bagażnika swojego auta i odjechał w kierunku Warszawy. W samochodzie zostało jeszcze około pięciu worków. W ciągu kilkudziesięciu następnych minut trafiły do trzech ogólnodostępnych barów.

CZYTAJ TAKŻE: Afera mięsna: Zwierzęta karmione nielegalnymi antybiotykami. "System quasi mafijny"

Kontynuując obserwacje w Woli Przypkowskiej zaobserwowaliśmy, jak na posesję wjechał samochód dostawczy. Mieszkańcy okolic widują go, co dwa dni. Podejrzewaliśmy, że właśnie tym samochodem dowożone są żywe kury.

Szybko potwierdziło się, że w samochodzie znajdowały się klatki przystosowanie do przewozu żywych kur. Część z nich była pusta w innych jeszcze znajdowały się żywe kury.

Przez następne 20 minut śledziliśmy samochód dostawczy, który odjechał w kierunku Grójca. Trafiliśmy na podwórze hodowcy kur. Mężczyzna twierdził, że nie przywoził do Woli Przypkowskiej żadnych kur. ale po chwili powiedział: Dobrze, już nie będę.

CZYTAJ TAKŻE: Mięso wieprzowe z... indyka. Szokujące wyniki kontroli IH

Na obserwowanej przez nas posesji w Woli Przypkowskiej interweniowała policja.

- Funkcjonariusze, którzy wkroczyli na jej teren zastali jednego mężczyznę, który dokonywał uboju zwierząt. Zatrzymanych zostało sześć osób. To obywatele krajów azjatyckich. Nie był to z pewnością pierwszy dzień takiej działalności w tym miejscu – mówi nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej w Piasecznie.

- To obiekt nielegalny, niezarejestrowany, o którym inspekcja weterynaryjna nie miała żadnych sygnałów o procederze, który tu się dzieje – mówi lek. wet. Małgozata Broczyńska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie i dodaje: To stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i niebezpieczeństwo dla zwierząt. Nie wiemy, w jakim stanie były zwierzęta, które były tutaj ubite bądź padłe.

Także kontrola weterynaryjna przeprowadzona u dostawcy potwierdziła, że nie miał zalegalizowanej działalności. Nie mógł handlować kurami. Właściciel nie prowadził dokumentacji. Dlatego będzie ukarany finansowo.

CZYTAJ TAKŻE: Chore krowy spod Brodnicy. Jest wyrok! Małżeństwo Beata i Sławomir G. z Obórek winne w aferze mięsnej