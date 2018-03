Internetowi złodzieje znowu w akcji. Tym razem wykorzystują OLX, Paczkomaty i Przelewy 24. Jak działają? Przez ich atak możesz stracić wszystkie pieniądze, które masz na swoim koncie. Uważaj!

- Podkreślamy, że jedynym rekomendowanym przez OLX sposobem odbioru przedmiotów z ogłoszenia jest odbiór osobisty, dopiero po obejrzeniu towaru u ogłoszeniodawcy. Czujność kupujących powinny też wzbudzić propozycje, w których sprzedający nalega na przelew z góry i oferuje towar w nadzwyczaj okazyjnej cenie. Należy też uważać na propozycje, w których sprzedający odsyła nas do płatności za pośrednictwem zewnętrznych stron. Najlepiej od razu zgłaszać je do serwisu POD TYM LINKIEM. Członkowie zespołu obsługi użytkownika są po to, by pomagać w bezpiecznych zakupach- Aleksandra Głowacka z Działu Obsługi Użytkownika OLX.



Okazuje się, że złodzieje opracowali nową strategię, która umożliwia im okradanie cudzych kont bankowych. Do całego ataku wykorzystują znany wszystkim serwis ogłoszeniowy OLX. To właśnie tutaj szukają ofiar.Jak działają oszuści na OLX? Zachowują się, jak normalni użytkownicy serwisu ogłoszeniowego. Zakładają konto, publikują ogłoszenia, kuszą atrakcyjnymi cenami nowych np. telefonów. Warunkiem jest jedynie to, że ty pokrywasz koszty przesyłki. Podszywają się pod Przelewy24. Kupisz coś, licz się z tym, że z twojego konta mogą zniknąć wszystkie pieniądze.O atakach i metodzie złodziei informuje serwis branżowy zaufanatrzeciastrona.pl Jak podaje, kupujący musi opłacić koszty przesyłki w wysokości 9,99 PLN - tyle ma kosztować usługa firmy InPost. Następnie ofiara otrzymuje link do panelu płatności Przelewy24. Widok strony jest identyczny jak tej oryginalnej.Lista opcji jest znacznie mniejsza. Jak podaje serwis: " link do blika nie działa, aktywne są tylko fałszywe panele logowania mBanku, PKO BP, WBK Millennium i Aliora”.Prawdopodobnie przez cały czas transakcji złodziej obserwuje swoją ofiarę, to co wpisuje w poszczególne miejsca. Dzięki temu poznaje login oraz hasło, a także kod SMS do potwierdzenia transakcji. Przestępca równocześnie włamuje się na konto ofiary, a tam otrzymuje już wszystkie niezbędne informacje. Przysyła pieniądze na swoje konto. Oiara otrzymuje SMS-a z przelewem i jeśli nie przeczyta go dokładnie, przepisze kod i straci pieniądze.Po pierwsze chcąc kupić coś w serwisach ogłoszeniowych, bądźcie czujni! Nie dajcie się nabrać na bajeczne oferty. Po drugie zwracajcie uwagę na adresy strony. Serwis, który znajduje się pod adresem „Przelewy24-7.pl” to nie jest ten sam serwis, co „Przelewy24.pl” i przede wszystkim sprawdzajmy dokładnie SMS-y, które przychodzą z banku!