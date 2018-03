Uważajcie na te pojemniki na odzież. Oszuści podszywają się pod akcję charytatywną (© Fot. Obywatele Ursynowa / facebook)

Wrzucając swoje stare ubrania do pojemników na odzież, często mamy przed oczami ubogą rodzinę, której życie ma szansę choć trochę się polepszyć dzięki nam. Nie stanie się to jednak, gdy skorzystamy z kontenerów stojących na Ursynowie. Wszystko wskazuje na to, że postawiono je tam nielegalnie.





Większość pojemników na odzież używaną należy do Polskiego Czerwonego Krzyża. Są to miejsca charytatywnej zbiórki ubrań dla podopiecznych organizacji. Nielegalne kontenery nie będą miały naklejonego logo PCK i należy zgłaszać ich obecność do odpowiednich władz miasta. Można to zrobić poprzez aplikację mobliną Warszawa 19115.



Zobaczcie też: Cyber Marian i inni youtuberzy zagrali z uczniami. A to wszystko w szczytnym celu Jeden z mieszkańców Ursynowa wstawił na facebookową grupę zdjęcia pojemników na odzież, które postawiono na ul. Pileckiego oraz Alternatywy. Pod postem od razu pojawiły się komentarze, że kontenery stoją tam nielegalnie. Dwa z nich zajęły miejsce przeznaczone dla Pola Nadziei Fundacji Hospicjum Onkologicznego.Większość pojemników na odzież używaną należy do Polskiego Czerwonego Krzyża. Są to miejsca charytatywnej zbiórki ubrań dla podopiecznych organizacji. Nielegalne kontenery nie będą miały naklejonego logo PCK i należy zgłaszać ich obecność do odpowiednich władz miasta. Można to zrobić poprzez aplikację mobliną Warszawa 19115.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.