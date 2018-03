Varso będzie miał aż 310 metrów wysokości. Wieżowiec stanie vis a vis Dworca Centralnego. Wszystkie prace zakończą się w 2020 roku. Na razie trwają roboty ziemne, które - mimo niskich temperatur - przebiegają zgodnie z planem. Zobaczcie wideo z prac nad najwyższym drapaczem chmur w Unii Europejskiej.

Varso to prawdopodobniej najchętniej obserwowana budowa w Warszawie. Inwestor - HB Reavis - ustawił nawet specjalną platformę do oglądania postępów. Na razie roboty nie wyglądają zbyt spektakularnie, ponieważ tworzona jest płyta fundamentowa , która utrzyma 310-metrowy budynek.W tej chwili wykonywane są wspominane płyty fundamentowe dla trzech budynków (poza wieża powstaną jeszcze dwa wieżowce - 90 i 81-metrowy). Wykop osiągnął głębokość 19 metrów. "Wieża i budynek środkowy, Varso 1, osiągną poziom zero w sierpniu, natomiast najdalej odsunięty od Al. Jana Pawła II w stronę Żelaznej budynek Varso 2, około października br. Oba niższe budynki Varso zostaną ukończone już w 2019 roku, natomiast najwyższy budynek w Unii Europejskiej będzie gotowy w 2020 r." - podaje biuro prasowe Varso.