Varso. Najwyższy żuraw w Polsce stanął naprzeciw Dworca Centralnego. Urośnie aż do 313 metrów nad ziemią [ZDJĘCIA]

Budowa Varso, czyli najwyższego wieżowca w UE (310 metrów), nabiera rumieńców. Przy ul. Chmielnej stanął już żuraw za pomocą którego za dwa lata na szczycie budynku pojawi się 80-metrowa iglica. Liebherr 315 HC-L obecnie wznosi się na wysokość 50 metrów, ale w kolejnych miesiącach będzie rósł wraz z budową kolejnych pięter budynku

To siódmy z dziewięciu dźwigów, który będzie pracował na budowie. Jest wyposażony w nietypowe wychylne ramię, które może sięgać aż 100 metrów w górę. Udźwignie również do 24 ton ładunku. Liebherr 315 HC-L najwyższą wysokość osiągnie latem 2020 roku, pod sam koniec budowy. Wtedy wychylny hak znajdzie się aż 313 metrów nad ziemią,

Varso to projekt, który obejmuje trzy wieżowce. Poza 310-metrową wieżą powstaną dwa mniejsze budynki Varso 1 (81 metrów) oraz Varso 2 (90 metrów). Oba projektuje rodzime biuro HRA Architekci. Będą one gotowe do końca 2019 roku. Rok przed Tower, za który od strony architektonicznej odpowiada pracownia Foster+Partners.