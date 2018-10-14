Веге зовсім не мусить бути нудним! Ось найкращі веганські паби в столиці

Krowarzywa

Веганські бургери, роли, боули, хот-доги або смуфі. Все це можна знайти в Krowarzywa. Ми рекомендуємо навіть бургер Cieciorex (котлета з нут, перцю, петрушки і приправ) за 15,5 злотих. Здоровий і смачний, що ще можна хотіти?

Адреса: вул. Хожа 29/31 (Hoża 29/31), вул. Маршалковська 27/35 (Marszałkowska 27/35)

Chwast

Смачні бургери також пропонує Chwast. До вибору аж дев'ять різних варіантів бургерів (в тому числі грибний або з тофу, від 14 до 18 злотих за штуку). Треба визнати, що це не занадто дорого за великий, смачний та здоровий бургер.

Адреса: вул. Людвіка Варинського 9А (Ludwika Waryńskiego 9А)

Veg deli

У пошуках нових, апетитних смаків ми також відправимось до Veg deli. Наші серця вкрала там піта з овечою фетою (32 злотих) та грибний бургер (30 злотих). У цьому ресторані ми наситимо не тільки піднебіння, але й очі. Вишуканий, мінімалістський інтер'єр ресторану дійсно захоплює.

Адреса: вул. Радна 14 (Radna 14)

Vege miasto

Якщо ви хочете з'їсти здоровий, поживний обід, але не хочете витратити багато грошей, відвідайте Vege miasto. Ситний ланч тут з’їсте за 25 злотих. До вибору страви з меню, екологічне морозиво без цукру власного приготування, вегетаріанські торти та солодощі без глютену.

Адреса: вул. алея Солідарності 60А (aleja Solidarności 60A)

Tel Aviv Urban Food

Смачні, красиво подані страви, неповторна атмосфера та недовгий час очікування - це те, що характеризує Tel Aviv Urban Food. Марокканські гриби з кугелем (тип запіканки) коштує близько 27 злотих, фалафель-бокс ми купимо за 26 злотих. Не забувайте також про десерт. Кремове рафаелло з персиками буквально тане в роті (18 злотих).

Адреса: вул. алея Незалежності 142А (al. Niepodległości 142A), вул. Міцкевича 19 (Mickiewicza 19), вул. Заруського (Zaruskiego)

Vegan bistro

У Vegan bistro ми не поскаржимось на відсутність вибору. Неважливо чи виберемо млинці з овочами та ярмужем (26 злотих), книдлі з фруктами (19 злотих) або вареники з бобом (20 злотих), не вийдемо злі та голодні.

Адреса: вул. Круча 23/31 (Krucza 23/31)

Mezze

Відвідайте Mezze і ви стовідсотково не пошкодуєте. Саме тут ви знайдете один з найраших гуммусів в Варшаві і один з найкращих фалафелів. Класична порція з гумусом коштує тут 22 злотих. Також рекомендуємо салат "Фалафель" з власною композицією овочів (16 злотих).

Адреса: вул. Ружана 1 (Różana 1)

Vegan ramen shop

Рамен стає все більш популярним у Польщі. В Vegan ramen shop ви знайдете ароматичні миски, наповнені локшиною та начинками. Меню невелике, але змістовне. Ситні супи купимо за приблизно 30 злотих.

Адреса: вул. Фінляндська 12А (Finlandzka 12A)

Shuk

Висока якість за розумною ціною. Ось як виглядає Shuk. Ресторан варто відвідати вже зранку і з’їсти веганський сніданок. Веганська яєшня, хумус, домашній сир, овочі, сезонні фрукти та свіжий хліб – це пропозиція для двох осіб за 35 злотих. На обід рекомендуємо наприклад, грильовані баклажани в томатному соусі (25 злотих), а на десерт – халву (13 злотих).

Адреса: вул. Груєцька 107 (Grójecka 107)