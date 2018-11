Vegeterian Calendar. Agata Buzek i Paulina Holtz rozebrały się dla promocji wegetarianizmu. Wernisaż zawita wkrótce do Warszawy [18+]

Vegetarian Calendar - Vege is The New Sexy

Stworzony z hasłem przewodnim Vege is The New Sexy kalendarz przedstawia 12 polskich wegetarianek i weganek, które zdecydowały się stanąć przed obiektywem Rolanda Okonia, wrocławskiego fotografa. -Według autora projektu wegetarianizm czy weganizm jest nie tylko zdrowy, ale i sexy, co w tym przypadku wiąże nie tylko z atrakcyjnym ciałem co z troską o środowisko i los zwierząt, branie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i świat - czytamy w informacji na temat wystawy.

Vegetarian Calendar - twarze roślinnej diety

W cyklicznym projekcie wydawnictwa projekcie wzięło udział 12 kobiet, które połączył wspólny cel promocji alternatywnego trybu życia i żywienia. Autor zdjęć, Roland Okoń jest od 29 lat wegetarianinem.

W sesji zdjęciowej do kalendarza wzięły udział:

Paulina Holtz - aktorka, trenerka, joginka,

Agata Buzek - aktorka, aktywistka na rzecz praw człowieka i praw zwierząt,

Monika Dryl - aktorka i wokalistka,

Kinga Gałuszkiewicz - blogerka, dyrektor kreatywny,

Betty Q - pierwsza polska performerka burleski, aktywistka ciało pozytywności. Zdjęcia, który trafiły do kalendarza będzie można obejrzeć w Warszawie. Wernisaż wystawy odbędzie się 5 grudnia o godzinie 19:00 w DZIKu, przy Belwederska 44A. COMPONENT gallery_button IFRAME HEIGHT=450 WIDTH=600 https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d9779.374757388845!2d21.028752!3d52.209888!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x34f0a0e7a27a77f8!2sDZiK+Dom+Zabawy+i+Kultury!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1543322591954

