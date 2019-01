Veturilo daje 50 zł za zgłoszenie porzuconego roweru. Pojazdy zostaną naprawione przed wiosną

50 zł za znaleziony rower

Chociaż sezon roweru publicznego skończył się miesiąc temu, to w Warszawie wciąż nie wszystkie rowery wróciły do magazynu. Operator wypożyczalni Nextbike zachęca warszawiaków do zgłaszania porzuconych jednośladów i w zamian przyznaje bon 50 zł na przejazdy rowerami miejskimi.

Gdzie zgłosić porzucony rower Veturilo?

Akcja trwa do końca stycznia 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 22 244 13 13 (czynny cała dobę) i mailowo odbiory@nextbike.pl. Rower do odbioru może zgłosić każdy, kto ma zarejestrowane konto w systemie Warszawski Rower Publiczny Veturilo. Bon przyznawany jest osobie po odebraniu roweru ze wskazanego miejsca i otrzymuje go tek, kto pierwszy poinformuje o lokalizacji danego roweru.

Najpopularniejsze trasy Veturilo w 2018 r.

Veturilo na warszawskie ulice powróci już 1 marca 2019 r. Dotychczas rowerzyści najchętniej korzystali m.in. z trasy

Niepodległości – Batorego do Stefana Banacha – UW, Stefana Banacha – UW do al. Niepodległości – Batorego oraz Dewajtis – UKSW do Marymoncka – Dewajtis. Może własnie w tych okolicach warto poszukać porzuconych rowerów?

Veturilo – tysiąc wypożyczeń na godzinę

Veturilo to jeden z największych systemów rowerów miejskich w Europie, który co roku odnotowuje rekordową liczbę wypożyczeń jednośladów. Sezon 2018 zakończył się bilansem ponad 6,4 miliona wypożyczeń w stolicy. Warszawscy rowerzyści mają do dyspozycji ponad 370 stacji i ponad 5 300 rowerów, w tym rowery elektryczne, tandemy i rowery dziecięce. „Rowery Veturilo są wypożyczane niemal tysiąc razy na godzinę, licząc średnio przez cały sezon" - mówi Robert Lech, prezes Nextbike Polska.