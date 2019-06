Veturilo, Warszawa. Będą nowe rowery i więcej stacji? Miasto ogłasza przetarg i szykuje wielkie zmiany

800 tysięcy użytkowników

Obecnie Veturilo to blisko 400 stacji i ponad 5500 rowerów. System wyróżnia się na tle swoich odpowiedników zarówno w Polsce jak i w całej Europie – jest największy w kraju i piąty co do wielkości w skali europejskiego kontynentu. W szczytowym okresie, system notuje dziesiątki tysięcy wypożyczeń dziennie, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że zarejestrowanych jest już ponad 800 tysięcy użytkowników. Według najnowszego badania opinii mieszkańców o mieście, czyli “Barometru Warszawskiego”, zdecydowana większość (67 proc.) z nich pozytywnie ocenia działanie systemu. Co ciekawe, sama marka cieszy się dużą rozpoznawalnością – 100 proc. respondentów odpowiedziało, że wie co to jest Veturilo.