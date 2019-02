Veturilo, Warszawa. Kiedy start sezonu 2019? Jak wypożyczyć i ile to kosztuje? Już pojawiają się rowery

Veturilo - co to jest?

(Za Wikipedią) Veturilo, czyli Warszawski Rower Publiczny, to system samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, działający w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP), organizowany przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie od sierpnia 2012. Działa przez 9 miesięcy w roku, od 1 marca do 30 listopada. Do 2015 roku był zarządzany przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

Veturilo - cena. Jak wypożyczyć rower?

Korzystanie z roweru miejskiego jest niezwykle proste i wymaga małych nakładów finansowych oraz dostępu do internetu. Jak skorzystać?

1. Na początku należy zarejestrować się w aplikacji lub na stronie Veturilo i wpłacić minimum 10 zł opłaty inicjalnej. Po zarejestrowaniu otrzymacie wiadomość sms oraz wiadomość e-mailową wraz z kodem PIN, który razem z Twoim numerem telefonu są identyfikatorami w systemie. Poza tym dostaniecie e-mail w celu potwierdzenia danych i link aktywacyjny.

2. Należy podejść do terminala na stacji i nacisnąć „Wypożyczenie/Zwrot” a następnie postępować z instrukcjami na ekranie.

3. Trzeba zwrócić rower - wprowadzając go do elektrozamka.

Zobacz też film instruktażowy: