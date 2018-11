Veturilo Warszawa. Sezon miejskich rowerów dobiega końca

Veturilo działa w Warszawie od 2012 roku i jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie.

- To kolejny wspaniały sezon. Rowery Veturilo wypożyczano już ponad 6 mln razy a ruch rowerowy w stolicy w porównaniu do 2017 r. wzrósł o 25 proc. Oznacza to, że co 14 podróż w stolicy to właśnie podróż rowerem - mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Veturilo w liczbach

System obecnie liczy:

370 stacji

5,3 tys. rowerów

60 rowerków dziecięcych

45 tandemów

100 rowerów elektrycznych

Sezon rowerowy kończy się również w podwarszawskich miejscowościach: Konstancinie-Jeziornie, Markach, Michałowicach, Piasecznie i Pruszkowie. Działające tam systemy są kompatybilne ze stołecznym Veturilo.

Wszystkie wpływy z Veturilo przeznaczane są na rozwój infrastruktury rowerowej. Sieć dróg rowerowych w Warszawie liczy ponad 560 km, a najbliższych latach wybudowanych zostanie kolejnych 200 km.