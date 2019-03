Vienna House Mokotów. Brutalistyczny hotel w „sercu Mordoru”. Z historią Służewca Przemysłowego w tle

Vienna House powraca do Warszawy. Co ciekawe, austriacka sieć zarządzała już kiedyś jednym z hoteli – Sobieskim na placu Zawiszy. Tamten obiekt ze względu na kolorową elewację wyróżniał się negatywnie. Mieszkańcy często określali go mianem najbliższego w mieście. Tym razem jest inaczej. Brutalizm w „Mordorze” Hotel Vienna House Mokotów na Służewcu to prosta, modernistyczna bryła. Stworzono ją z wykorzystaniem betonu (także jako element wystroju) oraz dużych szklanych szyb ciągnących się od podłogi aż po sufit. Romans z brutalizmem potwierdzają architekci – z biura JEMS – oraz Agata Pleśniarowicz odpowiedzialna za wnętrza. Surowość widoczna od wejścia łączy się z funkcjonalnością. Hotelowe lobby jest zarazem barem oraz miejscem pracy. Funkcje przenikają się sprawiając wrażenie otwartości. Od mini coworkingu przechodzimy do recepcji, a potem wprost do sal konferencyjnych (łącznie cztery pokoje – 186 mkw.). Sama recepcja zbudowana została z materiału przypominającego rury. W tle betonowa podpora oraz złota ściana, a nad głową „goły” sufit z widocznymi instalacjami. Dla przełamania – na podłodze estetyczne wykładziny, wygodne fotele i stoliki kawowe.

W pokojach również czuć ducha modernizmu. Znajdziemy tam szafę z kratownicą zamiast drzwi, lampy z kolekcji Gras spopularyzowane przez „papieża modernizmu” - Le Corbusiera, a także surowy betonowy sufit z widocznymi kablami. Francuski architekt byłby zapewne dumny również z modułowych pokoi. Klasyczne dwuosobowe można łączyć w dwójki, tak by zmieścić czteroosobową rodzinę. Jak zapewniają twórcy, przemyślany został każdy szczegół. I tak: krzesła Fermob z kolekcji Luxembourgh to nowa wersja słynnego modelu z lat 20., żyrandole DCW In The Tube to obecny krzyk mody, a sofa Fogia Tiki to zakup prosto ze Skandynawii. Nawiązujemy do historii Służewca Przemysłowego. Zostało to jednak zbilansowane materiałami, które ocieplają całość i nadają charakteru przytulności. Łączymy design i funkcjonalność miejsca – tłumaczy nam Marta Karteczka, dyrektor generalna hotelu Vienna House Mokotów. Przy okazji warto przypomnieć historię. Dawniej fabryki, dziś biura Służewiec Przemysłowy do Warszawy przyłączono dopiero rok przed wojną. Wtedy zbudowano linię tramwajową na nowy – w tamtym czasie – tor wyścigów konnych. Poza tym nie odnotowano tu większych inwestycji aż do 1951 roku. Wtedy władze PRL wyznaczyły dawną wieś na miejsce budowy „koła zamachowego gospodarki”, czyli zakładów przemysłowych. Państwo wydzieliło aż 260 hektarów na fabryki. Wtedy obecny „Mordor” zyskał nazwę Służewiec Przemysłowy. By dodać propagandowego smaczku ulice nazwano: Konstruktorska, Postępu, Cybernetyki, Racjonalizacji… W 1961 roku do pętli na Służewcu robotników zaczął dowozić tramwaj. Pięć lat wcześniej w okolicy otwarto zajezdnię tramwajową Woronicza.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Budowa Służewca Przemysłowego, Południowa Dzielnica Przemysłowo-Składowa, lata 1960-65. W złotych latach PRL na Służewcu działały spore fabryki, m.in. Zremb (produkcja dźwigów), Elwa (fabryka kondensatorów) czy Unitra Unika (zakłady elektroniczne). Zakładów było ponad 30. Zatrudniały 50 tys. osób, czyli… dwa razy mniej niż dzisiejsze szklane biura. W latach 90. po upadku PRL upadł również Służewiec Przemysłowy. Choć nazwa została do dziś, właściwszy byłby człon „Biurowy”, ponieważ tysiące pracowników – tzw. białych kołnierzyków – dziś również dojeżdżają do pracy linią tramwajową. Tą samą, którą ich dziadkowie pędzili do fabryki.