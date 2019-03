Vienna House Mokotow Warsaw wita pierwszych gości

Największa austriacka grupa hotelowa Vienna House otwiera swój szósty obiekt w Polsce. Vienna House Mokotow Warsaw projektuje doświadczenia gości poprzez oryginalny design i tworzenie domowej atmosfery – pełnej ciepła, życzliwości i dobrego jedzenia.

„Vienna House Mokotow Warsaw jest nietypowym hotelem biznesowym. Jest miejscem, gdzie śpieszący się podróżujący, zarówno biznesowi, jak i turystyczni, będą mogli się zatrzymać, zrelaksować i naładować akumulatory z dala od tętniącego życiem centrum miasta.” – podkreśla Marta Karteczka, dyrektor generalna hotelu. „Lobby jest jak salon w domu, gdzie można usiąść i porozmawiać lub popracować. Restauracja to przyjazna przestrzeń pełna bujnej roślinności z zacisznym tarasem, a łazienki w pokojach tworzą małe strefy spa. Cały hotel został zaprojektowany z myślą o unikalnych doświadczeniach i komforcie gości oraz z dbałością o każdy detal.”

Inwestorem jest firma Garvest Real Estate, zaś za projekt architektoniczny odpowiada pracownia JEMS Architekci, znana z oryginalnych projektów, takich jak budynek Agory w Warszawie czy zespół biurowców Pixel w Poznaniu. Wystrój wnętrz to efekt współpracy inwestora, projektantki Agaty Pleśniarowicz oraz Vienna House.

Dbałość o detale

Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego w Vienna House Mokotow Warsaw wszystkie elementy są przemyślane. Siedmiokondygnacyjny budynek skonstruowany z powtarzalnych betonowych ram nawiązuje do historii przemysłowej dzielnicy Służewiec i wyróżnia się spośród okolicznej biurowej zabudowy swoim brutalistycznym charakterem. Betonowe i stalowe elementy tworzące industrialny wystrój łączą się z ocieplającą wnętrza bujną zielenią oraz dużymi oknami od podłogi do sufitu. Nie brakuje unikatowych perełek w skali europejskiej, takich jak lampy z kolekcji Gras, wiszące żyrandole DCW editions In The Tube Solar 6, sofa Fogia Tiki czy krzesła Fermob z kolekcji Luxembourgh, będące reinterpretacją modelu z 1923 roku.

Lobby jest miejscem tworzącym społeczne życie hotelu. Znajdują się tutaj dwa stoły do samodzielnego zameldowania i pracy, jedenaście kameralnych miejsc spotkań ze stolikiem kawowym i fotelami oraz bar połączony z recepcją. Lobby naturalnie łączy się ze strefą konferencyjną oraz restauracją Greenhouse.

Dobre samopoczucie gości

Vienna House Mokotow Warsaw jest hotelem zlokalizowanym zaledwie dziesięć minut jazdy samochodem od lotniska. Jego oferta została przygotowana z myślą o komforcie i potrzebach osób, które doceniają nowoczesne rozwiązania technologiczne, dbają o zdrowie i środowisko.

zameldować się samodzielnie za pomocą smartfona, zamówić kolację do pokoju przy użyciu hotelowej aplikacji mobile concierge, skorzystać ze śniadania na wynos już od 5:30 rano czy potrenować w sali fitness z widokiem na miasto 24/7.

Wszystkie 164 pokoi zostało wyposażone w duże łóżka z dwoma materacami o wymiarach 1 x 2,1 m oraz w Smart TV z inteligentnym systemem sterowania oraz szeroką ofertą kanałów telewizyjnych w tym HBO, kanały obcojęzyczne oraz dla dzieci. W pokojach superior znajdują się designerskie przelewowe ekspresy do kawy, a w łazience - wanna. 19 pokoi można łączyć z jednym lub dwoma sąsiadującymi, a 6 jest przeznaczone dla alergików.

Specjalnie dla gości biznesowych przygotowano również strefę konferencyjną, która łączy się z lobby. 180 m2 powierzchni podzielone zostało na trzy sale z możliwością łączenia oraz boardroom. Wszystkie mają wysokie okna od podłogi do sufitu, nowoczesny sprzęt technologiczny oraz oferują kreatywne rozwiązania konferencyjne. Goście mogą również korzystać z 50 miejsc w parkingu podziemnym.

Farmerski koncept kulinarny

Restauracja Greenhouse jest „zielona” nie tylko z nazwy. Menu bazuje na świeżych produktach od lokalnych producentów – zarówno jeżeli chodzi o roślinne, jak i mięsne specjały. W karcie znajdziemy zarówno tatar z buraków i wołowiny, sałatkę z cytrynowego jarmużu i oryginalny sznycel wiedeński, talerz grillowanych, sezonowych warzyw i wyśmienite steki. Wołowina, z której są one przygotowywane, pochodzi od lokalnego farmera, leżakuje w specjalnej lodówce, a następnie jest grillowana w temperaturze 800 stopni. W menu lunchowym restauracja Greenhouse postawiła na modne bowle. Każdego dnia szef kuchni proponuje inny zestaw bazujący na zbożach i świeżych warzywach.

Śniadania to znak rozpoznawczy Vienna House i nie inaczej jest w nowym warszawskim hotelu. Są inspirowane wizytami na rynku, gdzie kupuje się sezonowe produkty i lokalne specjały. Świeże soki i koktajle, domowe przetwory, takie jak marynowane warzywa i dżemy, kiszonki, regionalne pieczywo oraz aromatyczna kawa z ekspresu dostępne są dla gości codziennie do godz. 10:00, w weekendy aż do 11:00 i w sezonie letnim można się nimi delektować na zacisznym tarasie w stylu włoskiego placu.

Inwestor: Garvest Real Estate

Generalny wykonawca: Hochtief Polska S.A.

Projekt architektoniczny: JEMS Architekci

Wystrój wnętrz: Garvest Real Estate, Agata Pleśniarowicz oraz Vienna House

Zarządca: Vienna House (dzierżawa)

Nazwa hotelu: Vienna House Mokotow Warsaw

Adres: ul. Postępu 4, 02-676 Warszawa

Dane kontaktowe: +48 22 6 889 889, info.mokotow-warsaw@viennahouse.com

Strona www: www.viennahouse.com/mokotow-warsaw

Facebook: www.facebook.com/vienna.house.stories/

Instagram: https://www.instagram.com/vienna.house.stories/

Vienna House Mokotow Warsaw znajduje się 10 minut drogi od Lotniska Chopina oraz w pobliżu południowej obwodnicy Warszawy. © Vienna House

Pokój superior w Vienna House Mokotow Warsaw z wysokimi oknami od podłogi do sufitu. © Vienna House

Lobby łączy strefę recepcyjną, barową oraz restaurację. Jest miejscem do rozmów oraz wspólnego spędzania czasu. RENDERING © Vienna House

Restauracja Greenhouse łączy bujną zieleń w wystroju wnętrza z lokalnymi, wyselekcjonowanymi daniami. RENDERING © Vienna House

O Vienna House Mokotow Warsaw

Vienna House Mokotow Warsaw jest hotelem biznesowo-lifestyle'owym o wysokim standardzie, który mieści się w samym sercu warszawskiej dzielnicy biznesowej. Jego wystrój nawiązuje do przemysłowej przeszłości regionu. We wnętrzach widoczne są inspiracje przyrodą i nowoczesnymi trendami. 164 pokoje, w tym 44 o podwyższonym standardzie, strefa spotkań o powierzchni 180 metrów kwadratowych, przemyślane lobby ze strefą coworkingową i restauracja z bujną roślinnością w pełni odzwierciedlają atmosferę hoteli Vienna House. Hotel jest częścią wielofunkcyjnego kompleksu powstającego przy ul. Postępu 4. www.viennahouse.com/mokotow-warsaw

O Vienna House

W Vienna House liczy się niekończące się odkrywanie, europejska atmosfera i nowoczesna gościnność. Vienna House dopasowuje się do potrzeb gości i uosabia hotelarstwo w całym tego słowa znaczeniu. Zawsze naturalnie i w gotowości. Największa grupa hotelowa w Austrii posiada hotele i zarządza nimi, kładąc szczególny nacisk na hotele biznesowe i miejskie w Europie. Nowością w ofercie będą ośrodki w Azji Południowo-Wschodniej. Do grupy należą obiekty Vienna House, Vienna House Easy i Vienna House R.evo. Unikalne hotele miejskie Vienna House prowadzone są w ekskluzywnym standardzie i łączą w sobie ponadczasowy wystrój z elegancją. Koncepcja obiektów Vienna House Easy stawia na swobodny wystrój, niezobowiązującą atmosferę i naturalność. Vienna House R.evo to rewolucja hotelowa dla miejskiego stylu życia: po raz pierwszy połączono funkcjonalność hotelu, elastyczność apartamentów i indywidualność prywatnego mieszkania. Obecnie firma posiada 40 hoteli w Europie. Vienna House jest zarejestrowanym znakiem towarowym Vienna International Hotelmanagement AG. www.viennahouse.com ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

O Garvest Real Estate

Garvest Real Estate to butikowy fundusz kapitałowy. Zadebiutował obsypanym nagrodami parkiem biurowym Pixel w Poznaniu, potem zbudował ikonę miasta – Bałtyk, zaprojektowany przez słynną pracownię MVRDV. www.garvest.com

O JEMS Architekci

JEMS Architekci to polska pracownia architektoniczna założona w 1988 w Warszawie. Rozpoczynając samodzielną praktykę 30 lat temu JEMS włączył się w nurt odbudowy polskiej kultury architektonicznej. Partnerska współpraca leżąca u podstaw późniejszych dokonań, umożliwiła przyjęcie formuły biura warsztatu, w którym mogły ścierać się rozmaite idee i poglądy. Realizacje JEMS charakteryzuje dążenie do architektury racjonalnej, dobrze przemyślanej, wyważonej i dyskretnej, pozbawionej zbędności. Projekty biura cechują się klarowną tektoniką, wyraźnymi proporcjami oraz wrażliwością na kontekst. Pracownia jest laureatem wielu konkursów architektonicznych. Jej realizacje doczekały się licznych nagród i były szeroko komentowane w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach. Szereg budowli zaprojektowanych JEMS architekci stanowi dziś istotne i rozpoznawalne znaki polskiej architektury. http://jems.pl/