Vintage, Warszawa. Nowy sklep o powierzchni ponad 130 m2 powstaje w zabytkowej kamienicy w centrum

Wielkie otwarcie POP UP Vintage & Art Store pod nazwą "New Lady in Tpwn" odbędzie się 15 czerwca 2019 roku. - Chcemy pokazać Wam czym jest moda vintage. Dlaczego warto nadawać ubraniom drugie życie. Jak w prosty sposób uzupełnić swoje szafy o fasony z dawnych lat. Będziemy mówić o tym jak vintage przyjazny jest środowisku, podpowiemy jak unikać niepotrzebnych zakupów. Będziemy wyławiać dla Was perełki, przebierać się, słuchać muzy i rozmawiać o ekologii. Pragniemy zwiększać świadomość wśród tych, jeszcze niezdecydowanych, uczyć się od tych bardziej doświadczonych - mówią właściciele nowej, modowej miejscówki w Warszawie. I zapowiadają cotygodniowe dostawy na zmianę w wyprzedażami przez trzy miesiące wakacji.

Jakich ubrań możemy spodziewać się na miejscu?

- W swoich kolekcjach inspirujemy się sceną punk i rock'n'roll. Panterki, koronki, topy, płaszcze. Taliowane spodnie. Lubimy detale, mankiety guziki, kołnierze. Kolory, wzory jest i Versace. Dla ludzi w każdym wieku, dla pań i panów. Na co dzień i na scenę - zapowiadają pomysłodawcy miejsca.

Wszystko w myśli slow life i slow fashion. - Oddajemy naszą przestrzeń do wypowiedzi artystycznej. Znajdziecie u nas grafiki, obrazy, design, obiekty artystyczne stworzone przez młodych artystów - dodają.

Na miejscu, poza przestrzenią sklepową i wystawienniczą pojawi się scena Dj-ska, odbywać się będą wernisaże, performance i debaty.