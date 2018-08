Vis à Vis w Wilanowie. Decathlon z bulodromem i strefą sportu oraz pierwszy w Warszawie Max Premium Burgers

W Wilanowie od lat deweloperzy walczyli o centrum handlowe. Wydawało się, że jako pierwsza powstanie Galeria Wilanów z 250 sklepami. Inwestycję zablokował ratusz, po protestach mieszkańców i aktywistów. W zamian urzędnicy zgodzili się na dwie mniejsze. Jedną z nich jest Vis à Vis, która ma być otwarta jeszcze w tym roku.

Galeria Vis à Vis będzie składała się z około 25 sklepów. Znajdzie się tam m.in. pierwszy w Warszawie szwedzki fast food Max Premium Burgers, poza tym klinika stomatologiczna Villa Nova Dental Clinic, drogeria Hebe, elektromarket RTV Euro AGD, restauracja indyjska, delikatesy Dębowy Dym, sklep Owoce i Warzywa Świata, pralnia Lemon Fresh, salon prasowy GLM, kwiaciarnia „Kwiaty i…”. Kolejni najemcy właśnie finalizują umowy.

Powstanie również nietypowy format sklepu Decathlon połączony z plenerową strefą sportową. We wnętrzu będzie można ćwiczyć i korzystać z porad trenerów. Znajdzie się tam również strefa do testowania sprzętu oraz do odpoczynku po treningu. Na zewnątrz powstanie teren rekreacyjny z bulodromem, boiskiem wielofunkcyjnym (m.in. do piłki plażowej), a także siłownia plenerowa. W pobliżu będzie również samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Całość otoczona zostanie zielenią oraz elementami małej architektury.

- Zdecydowaliśmy się zaproponować naszym przyszłym klientom coś więcej – miejsce, w którym będą mogli odpocząć, zrelaksować się w drodze z pracy do domu, spotkać się z sąsiadami czy przyjaciółmi oraz miło spędzić czas z rodziną – mówi Anna Kotyńska, przedstawiciel inwestora, Grupy Capital Park. – Ze względu na bliskość terenów często uczęszczanych przez biegaczy czy rowerzystów, postanowiliśmy przeznaczyć część terenów zewnętrznych pod funkcje sportowe – dodaje Kotyńska.

Za projekt opowiada pracownia Archicon, a generalnym wykonawcą jest Erbud SA. Vis à Vis znajduje się przy ul. Przyczółkowej, niedaleko planowanego węzła Południowej Obwodnicy Warszawy.