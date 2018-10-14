Водні види спорту в столиці. Де можна зловити вітер у вітрила?

Ось місця для тих, хто шукає активного відпочинку:

Скімбординг

Скімбординг - це водний вид спорту, який полягає на ковзанні дошкою по мілководдю. Траси для скімбордингу ви знайдете, серед інших на в Wake Farma на Бардовському водосховищі на Таргувку або в Урсусі в Пляжувці, вул. Діти Варшави 24. У центрі міста скімбордингові траси регулярно з'являються на Віслі та на Полі Мокотовському. Ця розвага коштує близько 50 злотих за один проїзд. Обладнання вже включене в ціну.

Summer Camp

Summer Camp Wola Park припаде до смаку як любителям активного відпочинку, так і тим, що віддають перевагу блаженному стану байдикування. На території перед торгівельним центром у Волі ми можемо практикувати акробатику на скейтборді або на велосипеді. У спеціальній зоні відпочинемо біля фонтану, а також виберемо їжу серед великої кількості фуд-траків. Присутня також траса для скімбордингу!

Дайвінг

Влітку можна випробувати свої сили під час пірнання. На Віслі появився так званий Dive Spot, тобто глибокий триметровий басейн. Там, під наглядом інструктора, ви зробите свій перший спуск під воду з професійним обладнанням. Дайвінгу ви також зможете навчитися у деяких плавальних басейнах у Варшаві.

Ціна близько 150 злотих на людину, з обладнанням

Плавання під вітрилами Щоб спіймати вітер у вітрила, треба вже виїхати за Варшаву - найкращі два місця - Зегже та Нєпорент. Якщо ви тільки плануєте почати свою пригоду з вітрилами, пошукайте безплатні заняття, які в осінньому сезоні проводяться в рамках Варшавської традиційної вітрильної школи

Вейкбординг

Вейкбординг це ковзання на дошці, прикріпленої до катера або буксира, підчас якого можна виконувати безліч трюків. Ви можете спробувати цей вид спорту у Варшаві, м.ін. в Warsaw Wake Academy у Черняковському Порту. Вартість такої розваги з обладнанням коштує близько 50 злотих за годину.

Круїз катером

Круїз катером, що належить до Miami Wars, це відпочинок поєднаний з невеликою кількістю адреналіну , викликаною швидкістю. Однак, це не так, що весь час катер мчить так швидко, що ми не можемо захоплюватися навколишнім краєвидом. Водій катера періодично його сповільнює і навіть зупиняється, щоб ми могли спокійно спостерігати за горизонтом міста та зробити захоплюючі фотографії. Є також більш повільні човни. Для такого круїзу в залежності від кількості людей заплатимо приблизно 350 - 500 злотих. У пропозицію включено м.ін. «Захід сонця на Віслі».

Каное

Каное з варшавської байдарково-велисопедної петлі можна орендувати в трьох місцях - з лівої сторони Варшави на пристані 511 у гирлі порту Черняковського та з правої сторони Варшави на пристані 512 біля мосту Понятовського та на пристані 514 на пляжі Русалка на пристані Aquatica. Прокат каное також знайдемо в парку Кемпа Потоцька.