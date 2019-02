Vogue Polska Festiwal 2019. 1. urodziny magazynu Vogue w Warszawie! [PROGRAM]

Vogue Polska Festiwal 2019 - data, wstęp

1. urodziny magazynu Vogue w Warszawie odbędą się w dniach 16 i 17 lutego 2019 w Kinotece. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, trzeba jedynie posiadać ze sobą marcowy numer magazynu Vogue (będzie go można nabyć na miejscu). Osoby, które posiadają prenumeratę Vogue znajdą się na liście gości. Na panele, warsztaty i pokazy filmowe obowiązuje wcześniejsza rejestracja, do której dostęp znajdziecie na stronie www.vogue.pl.

Vogue Polska Festiwal 2019 - program

Co przygotowano dla gości Festiwalu?

W Kinotece odbędą się warsztaty i panele edukacyjne, a także pokazy filmów dokumentalnych o modzie. Goście imprezy będą mogli podziwiać pierwszą w Polsce wystawę prac Ellen von Unwerth, pop-up wystawy „Jerzy Antkowiak – Moda Polska”, najlepsze zdjęcia z pierwszego roku działalności „Vogue Polska” oraz album „Punkty zwrotne / Turning Points”, opublikowany przy okazji urodzin magazynu przez nowo powstałe wydawnictwo Osnova - zapewniają organizatorzy.

Festiwal Vogue Polska 2019 - program wydarzeń: warsztaty, spotkania

SOBOTA 16 lutego 2019

„ Wokół Mody Polskiej ". Prowadząca: Aleksandra Boćkowska. Paneliści: Krystyna Wasylkowska, Katarzyna Raszyńska, Jerzy Antkowiak, Tomasz Ossoliński. Godzina: 14.00. Sala: 4

„ Jak się robi pismo? ". Prowadzący: Filip Niedenthal. Paneliści: Alexia Niedzielski, Małgosia Bela. Godzina: 16.00. Sala: 3

„ Rzemiosło w modzie ". Prowadząca: Marta Kowalewska. Paneliści: Fabrizio Viti, prof. Tonya Hawkes, Zofia Chylak. Godzina: 17.30. Sala: 4

„ Siła influencerów ". Prowadząca: Hanna Rydlewska. Uczestnicy: Jessica Mercedes, Gosia Boy, Alice Zielasko, Horkruks, Harel, Joanna Kuchta, Karolina Gruszecka. Godzina: 15.30. Sala: 7

Spotkanie z Ellen von Unwerth . Prowadzący: Filip Niedenthal. Paneliści: Ellen von Unwerth. Godzina: 19.00. Sala: 7

Warsztat „Redakcja Vogue – w rolach głównych" . Prowadzące: Anda Rottenberg, Ewelina Dziewiela, Joanna Lorynowicz. Godzina: 14.00. Sala: 8

Warsztat „Vogue Beauty – po drugiej stronie lustra" . Prowadząca: Katarzyna Straszewicz. Paneliści: Joanna Czech. Godzina: 16.30. Sala: 8

Warsztat „Zaangażowanie w mediach społecznościowych". Prowadzące: Michalina Murawska, Katarzyna Pietrewicz-Żero. Godzina: 18.30. Sala: 8

NIEDZIELA 17 lutego 2019

„ Moda a prawa kobiet ". Prowadząca: Agata Michalak. Paneliści: Maria Ejchart-Dubois, Ania Kuczyńska, Anja Rubik, Zuza Krajewska, Magdalena Cielecka. Partner panelu: BGŻ BNP Paribas. Godzina: 11.30. Sala: 7

„ Rozwój zaangażowanej mody ". Prowadząca: Hanna Rydlewska. Paneliści: Anna Pięta, Ola Waś z Wearso, Magda Buczek z Surplus, Michał Zaczyński, Marta Dyks. Partner panelu: H&M. Godzina: 15.30. Sala: 7

„ Oczyścić oceany ". Prowadząca: Anja Rubik. Paneliści: Cyrill Gutsch. Godzina: 17.30. Sala: 4

Minipanel „Budowanie marki" . Prowadzący: Szymon Machnikowski. Godzina: 14.00. Sala: 8

. Prowadzący: Szymon Machnikowski. Godzina: 14.00. Sala: 8 Minipanel „Moda”. Prowadząca: Karolina Gruszecka. Godzina: 16.00. Sala: 8

Festiwal Vogue Polska 2019 - pokazy filmów o modzie - program

Sobota 16.02

SALA 1

12:30-14:00 Westwood: punkówa, ikona, aktywistka

14:20-16:20 McQueen

16:40-18:40 Coco Chanel

19:00-21:00 Szalona miłość

SALA 2

12:30-14:20 Yves Saint Laurent

14:50-16:50 Coco Chanel

17:10-18:40 Westwood: punkówa, ikona, aktywistka

19:10-21.10 McQueen

SALA 3

12:30-14:20 Szalona miłość

NIEDZIELA 17.02

SALA 1

11:30-13:00 Westwood: punkówa, ikona, aktywistka

13:20-15:20 McQueen

15:40-17:30 Szalona miłość

17:50-19:50 Yves Saint Laurent

SALA 2

11:30-13:30 Yves Saint Laurent

13:50-15:50 Coco Chanel

16:10-18:50 Yves Saint Laurent

SALA 3

11:30-13:30 McQueen

13:50-16:30 Yves Saint Laurent

16:50-18:30 Szalona miłość

SALA 4

11:30-14:10 Yves Saint Laurent

Dokładny opis wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej magazynu Vogue Polska.

Vogue Polska - historia

Magazyn Vogue Polska dołączył do 22 krajów na świecie, w których tytuł jest wydawany, dokładnie 14 lutego 2018 roku. Co ciekawe, pierwszy numer modowego czasopisma ukazał się na świecie w 1892 roku.

– Vogue Polska to magazyn, którego koncepcja w stu procentach powstaje w redakcji. Każdy numer przygotowują najlepsi zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy. Skupiamy się na modzie, chcemy opowiadać o niej, szukając równowagi między obrazem a słowem. W magazynie odbiorcy znajdą znakomite zdjęcia i rzetelne dziennikarstwo: sesje, reportaże, bogaty dział kulturalny - zachwalał tytuł Filip Niedenthal, jego redaktor naczelny.

Vogue Polska - pierwsza okładka magazynu

Pierwsza okładka magazynu Vogue Polska wzbudziła wiele kontrowersji. Można było na niej zobaczyć dwie modelki - Anję Rubik i Małgorzatę Belę na tle Pałacu Kultury i Nauki:

W internecie szybko zaczęły pojawiać się przeróbki tej okładki, które możecie znaleźć m.in. tutaj:

