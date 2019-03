Voo Voo koncert 2019 Warszawa. Zespół zaprezentuje materiał z najnowszego albumu [BILETY]

Wojciech Waglewskiego chyba każdy powinien kojarzyć, a już na pewno fani rocka i alternatywy. Jest to legendarny muzyk zespołu „Voo Voo”, którego jest założycielem. Jest także twórcą projektu „Męskie Granie”. Razem ze swoim wspomnianym już zespołem Voo Voo wystąpi w kwietniu dla warszawskiej publiczności. Koncert będzie idealną okazją do posłuchania nowego materiału. Na początku lutego ukazał się kolejny studyjny krążek formacji, zatytułowany „Za niebawem”.

Voo Voo koncert w Warszawie

Dla warszawskiej publiczności Wojciech Waglewski ze swoim zespołem Voo Voo zagrają w niedzielę, 14 kwietnia. Koncert odbędzie się w klubie Stodoła (ul. Batorego 10). Początek występu zaplanowany jest na godz. 19. Otwarte drzwi o godz. 18.

Nowa płyta Voo Voo – Za niebawem

Poprzednia płyta zespołu Voo Voo „7” została bardzo dobrze przyjęta przez fanów. Aczkolwiek jeśli ktoś przyzwyczaił się do tamtego klimatu, to z pewnością może być nieco zaskoczony. Najnowszy krążek „Za niebawem” ukazał się 15 lutego 2019 roku. To już… 27 studyjny album tej formacji! Premierowy materiał stawia na żywioł, rytm i mocniejsze gitarowe akcenty. Więcej też tym razem odniesień do spraw społecznych i pytań o kondycję człowieka w tych pogmatwanych czasach.

Tracklista

Nieśpiecznie 1,2 Takie tam 1 Takie tam 2 Przybysze Się poruszam 1 Się poruszam 2 Nocą Nieud Dzieci kwiaty 1 Dzieci kwiaty 2 Z ostatniej chwili