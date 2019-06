W autobusach jest za gorąco przez pasażerów. Zbyt częste wsiadanie i wysiadanie powodem niekomfortowej temperatury

Jak czytamy na stornie ZTM, klimatyzatory w pojazdach komunikacji miejskiej mają trudne zadanie do wykonania - ochłodzenie wnętrza, gdy pojazd zatrzymuje się co kilkaset metrów i otwiera drzwi, przez które wpada ciepłe powietrze. Dodatkowo powietrze wewnątrz ''ogrzewają'' pasażerowie, a ich liczba zmienia się na każdym przystanku. Dlatego też, zdaniem drogowców, ''czasami temperaturę wewnątrz pasażerowie mogą odczuwać jako niekomfortową ''.

W upalne dni klimatyzacja w komunikacji miejskiej jest na wagę złota. Niestety, mimo wysokiej temperatury w autobusach czy tramwajach, system chłodzący często nie działa. Do tego okna są zablokowane, podobnie jak szyberdachy, a na tablicach informacyjnych wewnątrz pojazdów wyświetla się napis z prośbą o ich nieotwieranie, ponieważ... klimatyzacja jest włączona. Zdarzają się również sytuacje, w których pasażerowie odczuwają zbyt wysoką temperaturę mimo włączonych urządzeń klimatyzacyjnych. Jak to możliwe? Z wyjaśnieniem spieszy ZTM.

''Zemdleć można z braku powietrza''

Określenie gorąca w autobusach mianem ''niekomfortowego'' to naprawdę duży eufemizm. Na facebookowych grupach mieszkańców różnych dzielnic można raczej przeczytać, że jest gorąco jak w piekle. Na ''Białołęce - Platformie Sąsiedzkiej'' internauci piszą: ''W tramwajach jest masakra z rana. Gorąco, ludzi tłum i brak jakiejkolwiek klimatyzacji - zemdleć można z braku powietrza'', ''Co roku jest to samo. W tramwajach na linii 2 często klimatyzacja nie działa w ogóle, można się udusić. A motornicza na zwrócenie uwagi na pętli Młociny, że cala trasę nie działa klimatyzacja, powiedziała, że u niej działa'', ''Apotem się dziwią, że ludzie nie chcą się przesiadać z samochodów do komunikacji miejskiej...'', ''W 211 ostatnio włączyli ogrzewanie'', ''211. Nie dość, że autobusy malutkie i tłok, to jeszcze bez klimatyzacji''.