W Białymstoku powstają kolejne trasy do biegów narciarskich. W zimie będzie tam co robić

- W ubiegłym tygodniu taką trasę otwieraliśmy w Białymstoku. Jest ona oświetlona i ma instalację wodą. Wyposażona jest też w armatki śnieżne. W przyszłym roku trasy mają zostać pokryte asfaltem - powiedział Apoloniusz Tajner, prezes PZN, w rozmowie z Onet Sport.

W Białymstoku w lesie na Pietraszach będzie do dyspozycji trasa o długości 1600 metrów, której szerokość ma co najmniej sześć metrów. Dzięki możliwości sztucznego naśnieżania powinna być dostępna aż do wiosny. Latem z kolei, po położeniu asfaltu, będzie można na niej trenować na nartorolkach.

Nowy ośrodek powstanie też w Klikuszowej, a konkretnie na Obidowej w kierunku Turbacza. Już od kilku lat zjeżdżali się tam najlepsi polscy biegacze, by startować na malowniczych trasach w Gorcach. Teraz powstanie tam profesjonalny ośrodek. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty za dwa tygodnie.

- To będą trasy biegowe wraz ze stadionem biegowym z trybunami oraz zapleczem. Odcinek, który będzie podlegał inwestycji, to jest 1800 metrów. Z niego będzie wyjście na ponad 20 kilometrów tras w okolicznych lasach. To jest wszystko na wysokości między 800-1300 m. Tam już pokrywa śnieżna się trzyma. To będą trasy do użytku sportowego i turystycznego. Powstanie też trasa nartorolkowa na tej części, która będzie własnością gminy - tłumaczył Onetowi Tajner.

I w tym wypadku, podobnie jak w Białymstoku, trasy będą oświetlone i będą posiadały instalację wodną oraz armatki do sztucznego naśnieżania. Tutaj z kolei ich szerokość ma wynosić dziewięć metrów.

Źródło: Onet