Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach ma szansę stać się największym spotkaniem państw i ekspertów do spraw klimatycznych od wielu lat. Tymczasem w Warszawie 26.11 odbyły się warsztaty, należące do serii spotkań „W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce”, organizowane przez Polsko – Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową AHK i Ambasadora Niemiec. W Centrum Konferencyjnym przy ulicy Zielnej zaproszeni eksperci przybliżyli zebranym, że zmiany klimatyczne na Ziemi są już bardzo zaawansowane.

Wspomniano, iż jeżeli w ciągu najbliższej dekady państwa nie wprowadzą radykalnych rozwiązań dotyczących emisji dwutlenku węgla, to dojdzie do nieodwracalnej katastrofy. Nie dotknie ona może naszego pokolenia ale nasze dzieci i wnuki będą już musiały zmagać się z walką o przeżycie. Temperatura Ziemi wzrasta w tempie niespotykanym, zauważono, że ostatnie 16 lat to najcieplejszy okres w historii ludzkości. Już wiadomo, że rocznie w Polsce umiera 46 tys. ludzi wskutek smogu, a w Katowicach – gdzie odbędzie się szczyt- ludzie żyją już statystycznie o dziewięć miesięcy krócej. Ocieplenie klimatu powoduje też ekspansję owadów, dotąd w wielu regionach nieznanych, a przenoszących choroby.

Jak przekonywano, zmiany klimatyczne są możliwe do osiągnięcia tylko ogromnym wysiłkiem wszystkich: od samych rządów poszczególnych krajów i ich instytucji, przez przedsiębiorstwa, aż do zwykłego Kowalskiego. By przejść na rozproszone źródła energii i energii odnawialnej potrzebna jest jednak przebudowa infrastruktury, wsparcie publiczne na etapie inwestycji i eksploatacji i wprowadzanie kompleksowych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji CO2.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również jak przebiega szczyt klimatyczny, jakie są zasady na nim obowiązujące i jak odbywają się negocjacje pomiędzy państwami czy blokami państw. Warsztaty zakończyły się symulacją negocjacji klimatycznych. W oparciu o założenia Climate Interactive wcielali się oni w przedstawicieli państw rozwijających się. Sprawdzano, jak podane stanowiska wpływają na ograniczenie wzrostu globalnej średniej temperatury na ziemi.

Warsztaty odbyły się również w innych miastach Polski. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich inicjatyw gdzie będziemy mogli przekonać się jak przebiegają rozmowy dyplomatyczne na najwyższym szczycie.