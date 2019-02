W Escoli Varsovia szkolą nie tylko dobrych bramkarzy. Po boiskach na Tarchominie biegają następcy (być może) Pique i Lamparda

A konkretnie na środku obrony i pomocy - tam ustawiani są bohaterowie tego tekstu Jan Majsterek (18 lat) i Filip Laskowski (17). Pierwszy to środkowy obrońca, porównywany czasem przez swoich trenerów do Gerarda Pique. Nie tylko ze względu na przynależność klubową.

- Janek, jak na obrońcę, jest wyjątkowo dobry technicznie. Bardzo dobry, spokojnie mógłby grać na środku pomocy. Ma bardzo dobry przegląd pola, bardzo krótkie prowadzenie. Super panuje nad piłką, jest niesamowicie spokojny - chwali swojego podopiecznego trener Marek Brzozowski. - Gdy trafił do nas z Wilgi Garwolin próbowaliśmy go na "szóstce" (defensywny pomocnik - red). Później jednak zagrał w jednym z meczów na środku obrony i bardzo fajnie to wypadło. Dobrze się tam czuł. Poszliśmy więc w tym kierunku, ale on ma takie predyspozycje, że spokojnie mógłby grać wyżej. Świetnie wyprowadza płkę, ma dużo asyst. Dużo inicjuje, jeżeli wychodzi ze strefy to potrafi fajną piłkę rzucić między obrońców. Potrafi rzucić za obrońców, bo ma taką ciekawą wcinkę dokładną. Ma też fajny wślizg - mam wrażenie, że jakby go robił w białych rękawiczkach. Niesamowicie czysto. W moim odczuciu to jeden z najzdolniejszych chłopaków w tej akademii - dodaje.

Pique to faktycznie jeden z ulubionych piłkarzy Majsterka, wychowanka Wilgi Garwolin. Dopytywany wymienia jeszcze Matsa Hummelsa. - Strzela również bramki, bo dobrze gra głową. W tym sezonie strzelił już trzy, co jest bardzo dobrym dorobkiem jak na obrońcę - mówi drugi trener młodego piłkarza Marek Gołębiewski, który razem z Brzozowskim prowadzi drużynę połączonych roczników 2000 i 2001 (drużyna rywalizuje w Centralnej Lidze Juniorów U18).

Od gry ataku zaczynał swoją przygodę z piłką Laskowski, który do FCB Escoli Varsovia trafił dwa lata temu ze Stomilu Olsztyn. To tam stawiał swoje pierwsze poważne kroki na boisku. Interesowało się nim również Zagłębie Lubin, ale postawił na klub ze stolicy. - Podoba mi się podejście ludzi tutaj pracujących. "Napinka" jest przede wszystkim na piłkarski rozwój, a nie na wyniki za wszelką cenę. One mają dopiero pojawić się w przyszłości - tłumaczy.

- Od początku bardzo dobrze sobie radził. Na tyle dobrze, że jest obserwowany przez trenerów reprezentacji młodzieżowych. Był już zresztą na kilku zgrupowaniach, choć debiutu jeszcze się nie doczekał - mówi trener Gołębiewski, pod którego kierunkiem piłkarz został przekwalifikowany na środkowego pomocnika. Ofensywnego, choć pytany o swoją najmocniejszą stronę Laskowski wymienia odbiór piłki.

- Faktycznie dużo odbiera, ale to wynika z jego budowy i charakteru. Jest mocny fizycznie i ma charakter wojownika - tłumaczy trener Brzozowski. Początek tego sezonu zaczynaliśmy z nim na pozycji środkowego napastnika. W przeszłości trener Gołębiewski próbował go już na tej pozycji. Z dobrym skutkiem, bo Filip strzelał sporo bramek w Centralnej Lidze Juniorów. Myślę jednak, że docelowa pozycja dla niego to "dziesiątka", za napastnikami. - Dobrze gra głową, potrafi wywalczyć sobie pozycję w polu karnym - dodaje Brzozowski.

Pytany o piłkarskiego idola Laskowski wymienia Ronaldinho i Raula, choć słuchając jego trenerów można dojść do wniosku, że stylem gry bliżej jest mu chyba do Franka Lamparda. Nietrudno zresztą zgadnąć, że pytany o ligę, do której chciałby w przyszłości trafić, wymienia angielską Premier League. To samo mówi Majsterek - Filip zdecydowanie tak, za to Janka szczerze mówiąc widziałbym z jego umiejętnościami raczej w lidze hiszpańskiej - mówi Brzozowski.

