W Google Street View obejrzysz nowe zdjęcia Warszawy. Zobaczcie, co się zmieniło!

Ostatnie zdjęcia wykonywane samochodami Street View robione były w 2014 r. Od tamtego czasu w polskich miastach wiele się zmieniło, m.in. w Warszawie nie było jeszcze biurowca Q22, Warsaw Spire, nowej Elektrowni Powiśle czy Hali Koszyki. Google właśnie poinformowało, że w Street View można już oglądać nowe zdjęcia, które zostały wykonane w 2017 r. i 2018 r. w okresie od maja do października. Dotyczy to nie tylko Warszawy, ale również ulic w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Katowicach.

Cofnij się w czasie

Oprócz nowych zdjęć, w Google Maps wciąż działa funkcji cofania się w czasie. Pozwala to uświadomić sobie, jak bardzo zmieniły się niektóre ulice i budynki. Opcja jest dostępna w komputerowej wersji Map Google. Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia tych samych miejsc z 2018, 2017, 2014, a czasem i 2011 roku, należy kliknąć w ikonę zegara w lewy górnym rogu zdjęcia.

Jak Google robi zdjęcia ulic?

Zdjęcia Street View są robione przez wyposażone w aparaty samochody poruszające się drogami publicznymi. Aby dotrzeć w wąskie uliczki miast europejskich, takich jak Barcelona czy Paryż, zespół inżynierów stworzył system aparatów zamocowany na trójkołowym rowerze z systemem aparatów, co pozwala się przemieszczać się między wąskimi uliczkami i automatycznie wykonywać zdjęcia. We flocie Google jest także plecak – Trekker. Ważący ok. 20 kg Trekker posiada 15 soczewek, z których każda jest skierowana w innym kierunku, co pozwala wykonywać panoramy 360 stopni. Jednak zanim zdjęcia zostaną wykonane, Google planuje przejazdy, bierze pod uwagę wiele czynników, w tym pogodę i gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów. Na tej podstawie ustalać, kiedy i gdzie można wykonać zdjęcia najlepszej jakości.

Jak oglądać zdjęcia 360 stopni ulic w Street View?

Miejsca, które są dostępne w Polsce w ramach Street View można oglądać zbliżając Mapy Google do największego poziomu lub przeciągając znajdującą się w lewym górnym rogu mapy ikonę ludzika na podświetlony na niebiesko obrys ulicy. Dzięki zastosowanej technologii łączenia zdjęć w panoramy 360 stopni, można rozglądać się dookoła lub przesuwać wzdłuż ulicy, podziwiając widoki z perspektywy przechodnia. W ten sposób można na przykład sprawdzać lokalizację restauracji, ustalić miejsce spotkania, obejrzeć okolicę wybranego hotelu, zapoznać sie z drogą dojazdu, odnaleźć atrakcje turystyczne w okolicy.