W Hollywood moralność człowieka znaczy mniej od jego tweet-ów

Apartament prezydencki w słynnym hollywoodzkim hotelu Chateau Marmont. Wieczór wręczenia Złotych Globów. Patrick Zane, jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów, symbol męskości i gwiazda filmów akcji, wyrusza na uroczystość wręczenia Złotych Globów. To ma być “jego” wieczór.

Jednak w jego apartamencie dzieją się rzeczy, które znacząco rozmijają się ze scenicznym employ aktora i niekoniecznie powinny ujrzeć światło dzienne. Dobrze wie o tym jego agent, który za wszelką cenę stara się skutecznie posprzątać cały “bałagan”, który pozostawiła po sobie w hotelu Gwiazda.

Otóż słowa “skutecznie” i “za wszelka cenę” w Hollywood nabierają specjalnego znaczenia.

Dość powiedzieć, że nieżywa naga męska prostytutka na podłodze apartamentu oraz duże ilości znajomo wyglądającego białego proszku na stoliku, to tylko jedne z wielu niekoniecznie pożądanych elementów skandalicznej układanki rujnującej świetlisty image filmowego gwiazdora.

“Apartament prezydencki” to połączenie “Pulp fiction” Quentina Tarantino z serialem HBO “Ray Donovan”. To, mówiąc kolokwialnie, najbardziej „pojechana po bandzie” komedia, która w przewrotny i błyskotliwy sposób burzy wszystkie cukierkowe wyobrażenie o fabryce snów. To bezlitosna i inteligentna satyra na przemysł filmowy, w którym nie istnieje świętość, której nie można by zszargać i hipokryzja, której granic nie można by przekroczyć.

Zawsze bowiem znajdą się ludzie, którzy za odpowiednio sowitą gratyfikację ukryją wszelkie niewygodne fakty i błyszczącym brokatem PR-u zatuszują nawet największą rysę na wizerunku uwielbianej przez świat Gwiazdy.

“Apartament prezydencki” – czarna komedia, która śmiechem zdemoluje wszelkie Twe kolorowe złudzenia na temat show-businessu.

Uwaga!

W spektaklu pojawiają się sceny nagości oraz używane jest ostre słownictwo.

Spektakl dozwolony od lat 18.