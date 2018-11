W Mazowieckiem odbędzie się „Akademia Grassroots” – bezpłatna konferencja o szkoleniu dzieci i młodzieży

12 listopada startuje tegoroczna edycja „Akademii Grassroots”. To 17 konferencji organizowanych w każdym województwie, przeznaczonych w szczególności dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów i trenerów pracujących z dziećmi do 13. roku życia. Zajęcia i prelekcje są jednak otwarte i bezpłatne dla wszystkich.

Polski Związek Piłki Nożnej, jak co roku o tej porze, zaprasza wszystkich zainteresowanych piłkarskim szkoleniem dzieci i młodzieży do udziału w konferencjach z cyklu „Akademia Grassroots”. Tradycyjnie odwiedzi każdy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.

Celem „Akademii Grassroots” jest przybliżenie najnowszych trendów w szkoleniu młodych piłkarek i piłkarzy fachowcom pracującym z nimi na co dzień: trenerom, instruktorom, nauczycielom wychowania fizycznego.

Prelegenci, wśród których są szkoleniowcy z Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas zajęć teoretycznych i praktycznych podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu pracy z dziećmi do 13. roku życia. W tym roku najważniejsze akcenty to wyeksponowanie głównych elementów prowadzących do sukcesu w wychowaniu dobrego piłkarza i rozwoju jego kreatywności. W programie są też m.in. nauczanie podstawowych elementów techniczno-taktycznych oraz prezentacja gier i zabaw z elementami motoryki do wykorzystania w treningu dzieci.

Ponadto pracownicy PZPN przedstawią też informacje o realizowanych przez Związek projektach i działaniach zaplanowanych na kolejne miesiące, których celem jest podniesienie kwalifikacji trenerów oraz szkolenia młodych zawodniczek i zawodników.

Konferencje „Akademia Grassroots” są otwarte dla wszystkich chętnych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony pzpn24.pzpn.pl, a szczegółowa instrukcja utworzenia konta oraz zapisu na konferencje znajduje się na poniższym filmie.

W województwie mazowieckim konferencja odbędzie się 16 listopada 2018 roku w Płocku oraz 19 listopada 2018 roku w Radomiu. Więcej informacji na grafikach poniżej.