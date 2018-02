W Mordorze porzucasz siekierą. Bez konsekwencji, a przez dwa dni także bez płacenia (© Pixabay.com)

AXE NATION to miejsce gdzie już wkrótce będzie można spróbować rzutu siekierą. 3-4 marca można będzie porzucać za darmo, o ile udało nam się wcześniej zarejestrować.

3 marca przy Postępu 5 na warszawskim Służewcu otwiera się wyjątkowe miejsce. Axe Nation, wedle opisu ze strony www przedsięwzięcia, jest "klubem zrzeszającym entuzjastów rzucania siekierami". To sport, który choć w Polsce jest nieznany, ma wielu zwolenników w Ameryce Północnej. W rozgrywce uczestniczą gracze, którzy kolejno wykonują rzuty siekierą do tarczy. Zależnie od miejsca, w które trafili, mogą uzyskać od zera do 7 punktów. Co ważne, Axe Nation to jedyny w Europie, oficjalny członek kanadyjskiej organizacji NATF (National Axe Throwing Federation) i to właśnie z Kanady pochodzi inspiracja dla polskiego klubu.



Przez pierwsze dwa dni (3-4 marca) siekierą porzucać można za darmo. Niestety, pula bezpłatnych gier wyczerpała się w mgnieniu oka. Ci, którzy nie załapali się na darmową rozgrywkę wciąż mogą zarejestrować się na stronie www Axe Nation.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.