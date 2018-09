W najbliższą sobotę Legia Warszawa zmierzy się z Miedzią Legnica. Według bukmacherów, to stołeczny klub będzie faworytem

Do niedawna szlagier, a dziś...

Mecze Legii Warszawa z Lechem Poznań zawsze budziły sporo emocji, ale w 8. kolejce obecnego sezonu więcej uwagi poświęcano starciu Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. Po tym meczu kluby z Krakowa i Gdańska znalazły się bowiem na dwóch pierwszych pozycjach w tabeli Lotto Ekstraklasy, Legia jest natomiast 6, a Lech 7. Oczekiwania kibiców względem drużyny z Warszawy (względem Lecha zresztą również) są znacznie większe.

Jednak zwycięstwo Legionistów z Lechem może być uznane za pewne przełamanie. Trener Sa Pinto, przychodząc do klubu, zapowiadał, że wdrożenie jego koncepcji wymaga czasu, więc być może jest ona już powoli realizowana. Legia w prestiżowym starciu z Lechem pokazała sporo argumentów na to, że zmiany idą we właściwym kierunku. Cafu z Antoliciem skutecznie zgasili aktywność Lechitów w środku pola, z kolei na rozegraniu miał okazję wykazać się Sebastian Szymański.

Generalnie zawodnicy stołecznego klubu grali w uporządkowany sposób, nie stwarzali niepotrzebnego chaosu i konsekwentnie punktowali słabość przeciwnika. Wydaje się także, że w drużynie panuje trochę lepsza atmosfera, podobnie jak na linii klub – kibice. Ciekawy jest wątek odmładzania zespołu - w porównaniu z marcowym meczem z Lechem średnia wieku piłkarzy Legii spadła z 31,1 do 26,1 lat.

Następna stacja: Legnica

Sobotni mecz Legii z Miedzią Legnica zapowiada się bardzo interesująco. Prawdopodobnie znów zobaczymy ustawienie 1-4-2-3-1 z Carlitosem od początku i Jose Kante wchodzącym z ławki. Jarosław Niezgoda musi wrócić do zdrowia, a Eduardo został odsunięty od drużyny, więc trudno spodziewać się innych rozwiązań.

Z reprezentacyjnego trio Jędrzejczyk – Pazdan – Mączyński, tylko ten pierwszy cieszy się zaufaniem trenera. Wiele osób zastanawia się, czy w bramce po raz kolejny z rzędu zobaczymy Radosława Cierzniaka. Wszak kto jak kto, ale akurat Arkadiusz Malarz nawet w najgorszych meczach Legii był jasnym punktem drużyny, choć Cierzniak również spisuje się dobrze. Póki co

co do obsady bramki w najbliższym meczu.

Naprzeciw Legionistom stanie Miedź Legnica – beniaminek grający od początku sezonu absolutnie bez kompleksów. Ostatnie spotkanie Miedzi w Płocku zakończyło się podziałem punktów po remisie 2:2 z Wisłą Płock. Gole Rafała Augustyniaka i Petteriego Forsella każą skupić uwagę na tych zawodnikach, ale nie tylko oni są w stanie zdobywać bramki. Doświadczenie Wojciecha Łobodzińskiego czy doskonała znajomość Legii przez Henrika Ojamaę mogą stanowić kolejne argumenty na rzecz Miedzi. Drużyna z Legnicy traci do Legii tylko 3 punkty, więc będzie to mecz ważny dla obu klubów.

Według bukmacherów

faworytem do zwycięstwa będzie Legia, choć nie jest to bardzo wyraźny faworyt, a więc żaden wynik nie będzie dużą niespodzianką. Mecz odbędzie się w Legnicy w najbliższą sobotę, 22 września, o godz. 20.30. Jeśli Legia chce zbliżyć się do lidera tabeli, to koniecznie musi postarać się o zdobycie 3 punktów.