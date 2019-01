W niektórych miastach tylko w tym roku ceny transakcyjne poszły w górę o kilkanaście procent

Polskie firmy wolą płacić Ukraińcom. Co czwarta płaciła by przybyszom ze wschodu więcej, niż Polakom

PB

Polacy lubią Ukraińców. Aż 85 proc. ma do nich pozytywny lub neutralny stosunek, co wiąże się z przekonaniem, że Ukraińcy nie odbierają Polakom pracy. Takie obawy ma tylko co dziewiąta osoba – wynika z „Barometru Imigracji Zarobkowej – I półrocze 2018”. Jednak już co trzeci Polak...