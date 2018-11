W Polsce blisko 38 tysięcy skazanych unika więzienia. Dlaczego tak się dzieje?

Tysiące przestępców, zamiast przebywać w więzieniach, unikają kary. W większości to osoby skazane za rozboje, kradzieże, włamania, pobicia, brak płacenia alimentów. Przeciętny wyrok osoby, która nie zgłosiła się do odbycia kary, to od dwóch do trzech lat pozbawienia wolności.

O terminie odbycia kary decyduje sąd. A ten w wypadku "lżejszych" przestępstw stara się odwlec wykonanie wyroku w czasie. Po części jest to efekt kilkunastu wygranych spraw przez więźniów za złe warunki bytowe. Efekt jest jednak taki, że część skazanych pomimo wyroku do więzienia się nie zgłasza.

- Aktualnie 37 985 osób nie zgłosiło się do odbycia kary, pomimo upływu terminu stawienia się - mówi w rozmowie z Onetem ppłk Elżbieta Krakowska rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. To o 10 tysięcy więcej niż siedem lat temu.

Skazani, którzy nie stawili się do odbycia kary nie muszą obawiać się konsekwencji. Sprzyja im polskie prawo. Zgodnie z nim osoba, która nie zgłosi się do zakładu karnego, nie poniesie żadnych dodatkowych konsekwencji. Przestępca nie musi się obawiać, że w razie niestawienia się, czeka go dodatkowo kilka lat odsiadki.

Jak czytamy w Onecie skazani próbują wykorzystywać inne luki prawne. Składają wnioski o odroczenie wyroku. Powód: "natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla rodziny zbyt ciężkie skutki". W myśl prawa dla sądu takie uzasadnieni jest wystarczające. Czasem skazania powołują się na przepis mówiący o minimalnej powierzchni celi. Jeśli powierzchnia w celi, w której skazany ma odbywać karę, nie przekracza trzech metrów kwadratowych na osobę, to sąd musi odroczyć odbywanie kary.

Źródło: Onet