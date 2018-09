W Polsce bocianów już nie ma

Jesień przyszła z dnia na dzień i zaznaczyła swoją obecność niską temperaturą i deszczem, chociaż jeszcze w ostatni piątek aura była iście letnia. Bociany dawno odleciały na południe i wszystkie symbole gorących dni zniknęły nie pozostawiając nadziei co do daty w kalendarzu. Wyjątkowo ciepłe lato rozpieszczało nas bardzo długo, ale dla bocianów – ptaków, które zwiastują zmiany pór roku, było ono nietypowe jak na powszednią bytność w naszym kraju.

W tym roku ornitolodzy zaobserwowali niezwykle wczesny odlot bocianów białych. W dolinie Bugu pierwsze sejmiki bocianie miały miejsce już pod koniec lipca, a stada ptaków odleciały 1 sierpnia, czyli dwa tygodnie przed terminem! Jest to zjawisko dotąd nieobserwowane przez ornitologów. (…) Nie znamy przyczyn wczesnego odlotu bocianów, możemy tylko snuć teorie co je spowodowało. Długie, gorące i suche lato, które trwa już od maja sprzyjało ptakom. W szczególności bociany białe miały dobre warunki do żerowania i wychowania młodych. Kilkudniowe okresy chłodu i deszcze mocno osłabiają pisklęta, w takich okresach rodzice z trudem zdobywają pokarm, a muszą jeszcze dogrzewać młode na gnieździe. Wiele ptaków ginie wówczas z wychłodzenia. Dzięki dobrej pogodzie młode szybko wyrosły i opanowały sztukę latania. Możliwe, że kiedy ptaki spełniły już swoje rodzicielskie obowiązki, po prostu zgromadziły się na ostatnie wspólne żerowanie, czyli tzw. sejmiki i po prostu odleciały czując zew natury i wznoszące prądy ciepłego powietrza, które sprzyjają szybowaniu. - powiedziała Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Koordynator Projektu LIFE15 NAT/PL/000728 Dolina Omulwi i Dolnej Narwi.

W Polsce osiedla się co czwarty bocian biały z całej światowej populacji tego gatunku. Bociany spędzają w naszym kraju około 5 miesięcy, przylatując do nas na przełomie marca i kwietnia, odlatując pod koniec sierpnia. Ze swoich letnich lęgowisk w Polsce kierują się przez Cieśninę Bosfor i Izrael do Tanzanii, Kenii, Ugandy czy południowego RPA, gdzie spędzają zimę, aby po trwającej około 49 dni podróży powrócić ponownie do naszego kraju.

Bocian na swoje siedliska i żerowiska wybiera okolice trawiastych łąk, pól uprawnych i płytkich mokradeł. Unika terenów, gdzie znajdują się obszary krzewiaste i lasy oraz takich z wysoko porośniętymi trawami. Idealne dla niego są oczywiście dziewicze tereny lub żerowiska na pastwiskach. Niestety, takowych w Polsce jest coraz mniej. Spadek liczebności bociana białego na wybranych terenach Polski wiąże się z działalnością człowieka. Jest ona podyktowana głównie czynnikami ekonomicznymi, bez zachowania zasad zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich, a w szczególności tych naturalnie dziewiczych. Osuszanie bagien, regulacja rzek, przekształcenia łąk w uprawy, intensywne rolnictwo, czy brak miedzy pomiędzy polami, przyczyniają się do zmniejszających się areałów bocianich żerowisk i zmniejszania się populacji tego gatunku na wybranych terenach Polski. Kolejnym zagrożeniem dla tego gatunku, a w szczególności jego potomstwa, są linie energetyczne i porażenia prądem. Kolizyjność z liniami energetycznymi jest problemem występującym najczęściej w sąsiedztwie gniazda. Innym zagrożeniem związanym z instalacjami energetycznymi jest śmiertelność bociana białego na liniach niskich i średnich napięć oraz na stacjach transformatorowych, na których odległości między elementami przewodzącymi prąd o różnych napięciach lub między elementem pod napięciem i elementem uziemionym jest zbyt mała. Porażenia są zazwyczaj śmiertelne, a przedmiotem oddziaływania są głównie ptaki o dużej rozpiętości skrzydeł. Tylko na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008–2010 ginęło na takich urządzeniach corocznie około 550 bocianów, co stanowi około 7% lokalnej populacji tego gatunku.

W Polsce o gatunek bociana białego i jego utrzymanie w naszym kraju dba program prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski. Obejmuje on 10 obszarów Natura 2000, które położone są na terenie 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego. Zaangażowanie i kompetencje PTOP zadecydowały o tym, że producent Oleju Wielkopolskiego wybrał Towarzystwo jako głównego partnera merytorycznego projektu Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim.

W ramach współpracy Oleju Wielkopolskiego z PTOP odtwarzane są żerowiska tego gatunku na działkach należących do Towarzystwa w dolinie rzeki Narew, w okolicy miejscowości Kaczały. W tym rejonie gnieździ się kilkanaście par bocianów. Jest to 15 hektarów częściowo zakrzaczonych łąk, które dotychczas zarośnięte były trzciną i turzycami. Dzięki zaangażowaniu producenta Oleju Wielkopolskiego w lipcu i sierpniu tego roku na terenach tych było prowadzone wykoszenie trzciny oraz wycięcie krzewów. W efekcie przyniosło to odtworzenie bocianiego żerowiska.

Kolejnym działaniem, które wspiera Olej Wielkopolski w ramach współpracy z PTOP jest zabezpieczanie konfliktowych i zagrożonych gniazd tego gatunku. Producent Oleju Wielkopolskiego w ramach projektu Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim wspiera zabezpieczenie 400 gniazd.

W ramach realizowanego projektu producent Oleju Wielkopolskiego uznał za niezwykle istotne badania, które mogą w przyszłości pomóc chronić ten gatunek w naszym kraju. Z tego względu PTOP otrzymało od Oleju Wielkopolskiego wsparcie w zakresie działalności badawczej. W ramach akcji Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim zostanie sfinansowana analiza badań żerowisk, które pozwolą dowiedzieć się jakie tereny, bociany najbardziej preferują jako żerowiska. Drugim, które uzyskało wsparcie jest badanie nad żerowaniem bocianów samotnie i w obecności zwierząt gospodarkach – hipoteza zakłada, że liczba upolowanych zdobyczy, która przekłada się na lepszy sukces lęgowy, zależy od zdolności łowieckich bocianów, a te rozwijają się lepiej przy zwierzętach gospodarskich.

Ochrona żerowisk bocianich gwarantuje ich występowanie na danym terenie. Niestety, jest procesem bardzo żmudnym, wymagającym systematyczności i zrozumienia człowieka dla ładu natury. Co więcej, chęci jego poszanowania. Edukacja w zakresie ochrony tych symbolicznie polskich ptaków leży w interesie nas wszystkich. Pamiętajmy o tym, gdy przy kolejnym spacerze za miastem będziemy obserwować żerujące bociany na polu czy łące, a pod koniec lata podglądać je na słynnych sejmikach tworzonych przed odlotem na zimowiska w Afryce.