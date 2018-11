W Polsce Króla Maciusia. Najnowsza wystawa Muzeum POLIN dla małych i dużych dorosłych [ZDJĘCIA]

"Dzieci trzeba traktować poważnie" - mawiał swego czasu polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny, Janusz Korczak. Z tego samego założenia wyszli organizatorzy wystawy czasowej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (ul. Anielewicza 6). "W Polsce Króla Maciusia" możemy oglądać od 9-11. 2018 do 1.07.2019 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

-To wystawa dla małych i dużych dorosłych, innymi słowy - dla dzieci i dla dorosłych, którzy wciąż pielęgnują w sobie dziecko. Staramy się mówić językiem zrozumiałym dla 9-latków, ale też traktować je na równi. Takiej wystawy jeszcze nie było. Co łączy je z innymi, które pojawiły się do tej pory w naszym muzeum? Odnosi się do współczesności - podkreśla dyrektor POLIN, Dariusz Stola.

Nauka przez zabawę

Na wystawie każde małe i duże dziecko będzie mogło poczuć się trochę jak Król Maciuś I. Będzie można usiąść na tronie, pohuśtać się czy powąchać różne eksponaty. Będzie można dotykać eksponatów, a nawet się na nie wspinać, biegać, wydawać i słuchać różnych dźwięków. Słowem - czuć się swobodnie.

"W Polsce Króla Maciusia" to rozmowy z dziećmi o państwie, wolności i współodpowiedzialności. Wystawa kłania do refleksji i samodzielnych odkryć. Opowiada o odbudowie państwa i przybliża niezwykłą postać Janusza Korczaka, którego dziś uznaje się za prekursora praw dziecka.

Cała wystawa osnuta jest wokół książki Korczaka "Król Maciuś z końcem wojny, odrodzeniem czy odbudową kraju w tle. Śladem mistrza, na wystawie przechodzimy przez wielkie wydarzenia historyczne. I tak, o tym co wydarzyło się 100 lat temu dowiemy się za pomocą ciekawej ikonografii, oryginalnych obiektów i filmu animowanego. Czeka na nas także duża otwarta przestrzeń gier i zabaw, w której dzieci i dorośli zostaną zaproszeni do rozmowy. Jest maszyna do głosowania, kalejdoskop, waga z wydatkami. Będzie okazja, aby zastanowić się nad tym co to znaczy rządzić, podejmować decyzje i gospodarować budżetem, czy też jakie prawa mają ludzie, obywatele i dzieci.

Głos dzieci

W przestrzeni poświęconej dwudziestoleciu międzywojennemu znajdziemy z kolei oryginalne obiekty - przedmioty użytkowe czy rekwizyty codzienności. Na zakończenie wystawy, Iza Rytkowska, artystka i performerka oddaje głos dzieciom. Z najmłodszymi rozmawia o tym, kto dba o państwo na co dzień i wspólnie z nimi stworzyła instalację. Efekt możemy oglądać w formie wideo na wystawie. Co ciekawe, ilustracje do wystawy wykonała Iwona Chmielewska, wybitna ilustratorka, autorka wielu książek artystycznych.

Wystawie towarzyszą liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne dla dzieci i dorosłych. Dla dorosłych przygotowano katalog zawierając teksty źródłowe i eseje na tematy poruszane na wystawie. Dla najmłodszych - z Wydawnictwem Wolno książkę obrazkową "Jak ciężko być królem" opartą na ilustracjach Iwojny Chmilewskiej inspirowanych książką Janusza Korczaka, "Król Maciuś Pierwszy".

Wystawa czasowa "W Polsce Króla Maciusia"

9-11. 2018 -1.07.2019, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (ul. Anielewicza 6).