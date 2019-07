W przededniu wolności - wystawa prac Tomasza Sarneckiego

Wystawa obejmie 25 obiektów, tj. plakaty autorstwa Tomasza Sarneckiego (np. Niepotrzebni mogą odejść 27 maja 1990, z 1990 r., Pl.7486 MN), ale także fotografie (pokazujące m.in. spacer Nowym Światem Moniki i Tomasza Sarneckich dzień po ślubie w strojach z lat 30. XX wieku, z 11.09.2005 r.) i archiwalia (np. dyplom ukończenia z wyróżnieniem studiów na ASP). Wydarzeniu temu będzie towarzyszył katalog ukazujący prace Tomasza Sarneckiego i zawierający teksty napisane przez jego żonę ‒ Monikę Sarnecką i Dariusza Parzyszka ze Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, którego artysta był założycielem i wieloletnim prezesem.

Tomasz Sarnecki (1966‒2018) był grafikiem, plakacistą i rysownikiem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wieloletnim kierownikiem artystycznym z doświadczeniem m.in. w reklamie, miłośnikiem historii sztuki i muzealnictwa. To on zaprojektował powszechnie znany plakat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” pt. W samo południe – symbol polskiej transformacji, jeden z najważniejszych plakatów XX wieku wg Victoria and Albert Museum w Londynie. W 2009 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.