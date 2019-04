W stolicy pojawiają się nowe neony. Co to za akcja? Wyjaśniamy!

Nie wiemy jak wy, ale my uwielbiamy neony. I tęsknimy do czasów, kiedy w stolicy mogliśmy znaleźć je na każdym kroku. Tym bardziej ucieszył nas widok rozsianych po całym mieście neonów w kształcie syrenek. Kiedy pojawiły się w stolicy i w jakim celu? Już spieszymy z odpowiedzią.

Warszawskie neony. To one nocą rozświetlają miasto [PRZEGLĄD]

To część miejskiego programu rozwoju bibliotek. - Chcemy je wspierać, bo mają duży potencjał społeczny i kulturotwórczy. Nasze działania skierowane są do mieszkańców, którym oferujemy wyższy standard usług bibliotecznych oraz do samych bibliotekarzy, którym chcemy zapewnić lepsze warunki pracy. Ma to służyć budowie rozpoznawalnej marki warszawskiej biblioteki publicznej, która jest chętnie odwiedzana przez warszawianki i warszawiaków - dodaje Michalak.

Program powstawał partycypacyjne, z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk skupionych wokół tych instytucji. Myślicie, że to dobry pomysł? Podobają wam się nowe neony? Mieliście już okazję je zobaczyć?

