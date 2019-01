W trzy dni dokoła świata, czyli Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show [WIDEO, ZDJĘCIA]

W trzy dni dokoła świata? Jak najbardziej! Między 19, a 21 października w Ptak Warsaw Expo odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show. Wydarzenie to, przyciągnęło do Narzyna tłumy miłośników podróży. Ale nie tylko... Na miejscu można było podziwiać stoiska 800 wystawców, w tym 300 z zagranicy. 5 kontynentów, 80 krajów i regionów z całego świata… W Salonie Turystyki Krajowej i Zagranicznej na chwilę można było przenieść się m.in. do RPA, Sudanu, Tanzanii, Kuby, na Seszele czy Madagaskar. Nie zabrakło również naszych sąsiadów, jak Słowacja czy Ukraina. Pokazy strojów narodowych, tańców, sztuki walki, warsztaty kulinarne czy degustacje to tylko kilka atrakcji, jakie czekały na gości przy stoiskach. Krajem partnerskim tej edycji World Travel Show były Stany Zjednoczone.