W tym miejscu nauczysz się dobrze jeździć na nartach

Szczyrk – każdy o nim słyszał, ale nie każdy wie dlaczego. Większość z nas słyszało o tej miejscowości w radio lub od znajomych. Części nazwa rzuciła się pewnie w oko podczas przeglądania na mapie górskich miejscowości turystycznych. Inni kojarzą Szczyrk z reklamy stoku narciarskiego na billboardach. I co najważniejsze - nikt nie jest w błędzie.

Szczyrk to jedna z najlepiej położonych miejscowości turystycznych na południu Polski (województwo śląskie, powiat bielski). Bliskość drogi ekspresowej S1 i położenie w samym sercu Beskidu Śląskiego to gwarancja łatwego i szybkiego dojazdu oraz wielu możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Kursy, sprzęt i infrastruktura – wszystko jest!

Mówią, że „jak uczyłeś się jeździć samochodem w Warszawie lub w Krakowie, to wszędzie sobie poradzisz.” Podobnie jest także i w tym przypadku. Jeżeli uczyłeś się jeździć na nartach lub snowboardzie w Szczyrku, to nie będziesz mieć żadnych trudności w jeździe na dowolnym stoku.

Kursy narciarskie w Szczyrku są bowiem prowadzone przez doświadczonych i utytułowanych instruktorów pośród stoków należących do 3 nowoczesnych, wspaniale przygotowanych ośrodków narciarskich. Do dyspozycji narciarzy jest ponad 40 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, nowoczesna infrastruktura narciarska oraz to, co pozytywnie zaskakuje wszystkich – jeden wspólny karnet na wszystkie stoki oraz darmowy skibus!

Dużym zainteresowaniem cieszy się również szkółka narciarska w Szczyrku, w zajęciach której mogą wziąć udział dzieci nawet od 3 roku życia. Co więcej, na okoliczność nauki jazdy na nartach nie ma konieczności kupowania nart dla dzieci. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Szczyrkuzlokalizowana przy Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo daje możliwość wypożyczenia nart, desek snowboardowych, butów, kasków i kijów dla osób w każdym wieku i w bardzo atrakcyjnych cenach.

W Szczyrku znajdziesz tani nocleg

Wiadomo, że jeżeli chce się nauczyć dobrze jeździć na nartach, trzeba poświęcić więcej niż jeden dzień. To zaś determinuje konieczność skorzystania z noclegu. Z tym również w Szczyrku nie ma najmniejszego kłopotu.

Obiektem, nad którego ofertą zimową warto pochylić się, jest wspomniane wyżej Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z obiektem:

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo

ul. Wrzosowa 28a

43-370 Szczyrk

tel.: 33 81 97 300 lub 661 313 010

e-mail: recepcja@orle-gniazdo.pl

www: https://www.orle-gniazdo.pl