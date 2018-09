W tym roku polskich turystów było tam najwięcej. Polacy na zagranicznych wakacjach

Biznes turystyczny kwitnie

Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), w roku 2017 odnotowano 1 323 miliarda podróży zagranicznych (w tym 671 mln w Europie), co daje wzrost rzędu 7%. W poprzednim roku prognozowano wzrost rzędu 3,8%.

Przychody tego sektora w ujęciu globalnym osiągnęły poziom 1,34 biliona dolarów.

Wszystko wskazuje na to, że w 2018 roku tendencja wzrostowa się utrzyma. „Z dostępnych danych dotyczących przyjazdów zagranicznych wynika, że między styczniem a kwietniem 2018 roku turystyka zagraniczna zanotowała wzrost o 6% (w porównaniu z rokiem poprzednim)”.

Sektor turystyczny rośnie z roku na rok. Polacy również dokładają woja cegiełkę.

Polak na wakacjach

Polacy wyjeżdżają na wakacje, które trwają w większości do 7 dni. Na urlop lecimy samolotem, hotele wybieramy raczej luksusowe niż nisko budżetowe a wyżywienie koniecznie musi być all inclusive. Polak na wakacjach musi czuć się swobodnie, wygodnie i być zaopiekowany. Polak na wakacjach nie chce się o nic martwić. Szczególnie o to, czy nie będzie musiał chodzić głodny.

Najpopularniejsze kraje na wakacje 2018

Ranking najpopularniejszych destynacji Polaków na wakacje 2018 być może nie jest dla nikogo zaskakujący, ale jest w nim kilka ciekawych zmian. Przede wszystkim na listy ulubionych kierunków wakacyjnych wróciły Turcja i Egipt. Mniejsze zainteresowanie tymi krajami w poprzednim roku było spowodowane stanem podwyższonego ryzyka w tych rejonach oraz ostrzeżeniami wydanymi przez MSZ. Triumfatorem rankingu jest Grecja, kraj najczęściej wybierany przez osoby planujące wakacje z biurami podróży.

Wakacje 2018. Ranking miast

Polacy upodobali sobie nie tylko kraje, do których jeżdżą. Niektórzy zamiast poznawać nowe miejsca, kuchnie, tradycje, lubią jeździć do miejsca, które jest sprawdzone i w którym wiadomo, że odpoczną. Polscy turyści szczególnie upodobali sobie letnie kurorty nad morzami.



Najpopularniejsze miasta, w których Polacy spędzili wakacje 2018:

Riwiera Turecka

Kreta

Słoneczny Brzeg

Rodos

Zakynthos

Hurghada

Korfu

Kos

Wybrzeże Egejskie

Kiedy na wakacje 2018?

Po zakończeniu jednych, zaraz zaczyna się planowanie kolejnych wakacji. W tym roku polscy turyści najczęściej wyjeżdżali w lipcu (30,8% wszystkich turystów), następnie w sierpniu (27 %), czerwcu (26,6 %). W maju wyjechało tylko 15,2% turystów i były to wyjazdy związane zapewne z weekendem majowym.

Ranking został przygotowany przez Polską IzbęTurytyki we współpracy z Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl. Raport dotyczy zorganizowanych wyjazdów Polaków w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r., które zostały zarezerwowane do 20 sierpnia 2018

